Денис Повалий поскаржився, що їхній будинок відібрали "на користь держави".

Таїсія Повалій мешкає в Росії та підтримує Путіна

Син однієї з найбільших зрадниць України Таїсії Повалій Денис поскаржився на те, що держава "остаточно" відібрала їхній будинок.

Про це син путіністки повідомив на своїй сторінці вInstagram.

"Друзі, після відхилених апеляцій, наш будинок остаточно забрали на користь держави і вигнали сім'ю, яка доглядала за тваринами, на вулицю. Навіть не дозволили зібрати особисті речі", - скаржиться син зрадниці.

Денис Повалий поскаржився, що у його сім'ї забрали будинок

Якщо мова йде про будинок путіністки, то це особняк, який розташований у селищі Петропавлівська Борщагівка, поруч із Кільцевою дорогою столиці.

Будівля складається з двох крил, з'єднаних арочним коридором.

Будинок площею 450 кв. м розташований на ділянці в 24 сотки. У ньому є камінна зала, простора їдальня, фітнес-центр із солярієм, невелика студія звукозапису, а також окреме приміщення, де зберігалися подарунки від шанувальників.

На запитання про те, чи це будинок його матері, Денис Повалий просто лайкнув саме запитання.

У 2024 році український суд ухвалив рішення про конфіскацію майна зрадниці, що включає цей будинок, а також сім земельних ділянок загальною площею понад 3 гектари.

Про особу: Таїсія Повалій Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

