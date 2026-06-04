У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

Росія завдає масштабних ударів, щоб приховати проблеми на фронті.

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В РФ шукають виправдання ударам по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключові тези:

Кремль шукає приводи для нових ударів по Україні

РФ звинувачує Київ в атаках на цивільні об'єкти

Однак удари по Україні росіяни планують незалежно від дій Києва

У Кремлі все частіше шукають виправдання для нових ударів по Україні під приводом відплати. Зокрема, країна-агресор безпідставно звинувачує Україну в ударах по нібито цивільних цілях. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, днями самопроголошений голова так званої "ДНР" (террористическая организация. - ред.) Денис Пушилін заявив, що начебто було атаковано автобус сполученням Москва-Сімферополь в окупованому Єнакієво. Після цього російські чиновники погрожували, що їхні окупаційні війська можуть завдати "ударів у відповідь".

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Аналітики підкреслюють, що Москва заявила про нібито атаку в окупованому Єнакієво через день після того, як росіяни завдали чергового руйнівного удару дронами і ракетами по Україні, в результаті якого загинуло понад 20 мирних жителів.

"Кремль почав використовувати заяви про нібито атаки ЗСУ по цивільному населенню, щоб виправдати масштабні пакети ударів проти України, які РФ мала намір завдати незалежно від дій Києва, завдавши значної шкоди цивільній інфраструктурі та призвівши до великої кількості жертв серед населення", - йдеться у звіті.

В ISW вважають, що Росія надає пріоритет таким руйнівним ударам для того, щоб замовчувати свої бойові проблеми, а також зухвало використовує звинувачення, аби приховати ці удари під сфабрикованим маскуванням легітимності.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чому Росія лякає ударами по Києву

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив, що Росія погрожує новими масованими ударами по Києву не лише для тиску на Україну, а й для впливу на США та Китай.

За його словами, Кремль намагається переконати міжнародних партнерів у тому, що чергова масштабна атака здатна зламати опір України.

"Путін намагається переконати США і Китай у тому, що ще один масований удар по Україні — і українці здадуться", - вважає він.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, серія ударів Росії по Дніпру та району спричинили масштабні пожежі і руйнування. Постраждала цивільна інфраструктура, вісім людей отримали поранення. Під обстрілами опинився термінал "Нової пошти" та дитячий садок.

Також російські дрони завдали удару по промисловому об'єкту в Київській області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа, а водій бензовоза отримав травми й був госпіталізований.

Водночас атака російських дронів на Херсон спричинила загоряння в багатоповерхівці, загинули двоє мирних жителів, а дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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