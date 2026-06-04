Угорщина зняла вето на вступ України в ЄС після однієї поступки Києва - FT

Прорив став можливим після угоди між Києвом і Будапештом.

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Угорщина більше не блокує вступ України до ЄС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/peter.magyar.102, ua.depositphotos.com

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Угорщина зняла вето на переговори про вступ України до ЄС після 17 місяців

Старт переговорів також готують для Молдови

Рішення пов’язане з угодою щодо прав угорської меншини в Україні

Угорщина погодилася розблокувати процес переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу після 17 місяців блокування. Рішення стало можливим після угоди між Україною та Угорщиною щодо прав угорської меншини. Про це повідомило видання Financial Times.

Прорив у відносинах між двома країнами відбувся після укладення історичної угоди між урядами України та Угорщини. Документ передбачає розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської громади в Україні, що було однією з ключових вимог Будапешта протягом останніх років.

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Напередодні посли країн-членів ЄС на зустрічі у Брюсселі дали старт процесу відкриття першого переговорного блоку щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. У Євросоюзі розраховують завершити підготовку до 15 червня.

Представник головування Кіпру в Раді ЄС назвав це рішення "важливою віхою" на шляху європейської інтеграції двох держав.

"Ми так довго чекали, а тепер історія розгортається як на американських гірках", - цитує Financial Times одного з європейських дипломатів, який брав участь у переговорах.

Чому Угорщина блокувала переговори

У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати офіційні переговори з Україною та Молдовою щодо адаптації їхнього законодавства до стандартів ЄС. Однак тодішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував цей процес, що фактично заморозило подальше просування обох країн на шляху до членства.

Протягом останніх 17 місяців Будапешт залишався головною перешкодою для відкриття переговорів, посилаючись на питання захисту прав угорської меншини в Україні.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Що змінилося після зміни влади в Будапешті

Ситуація кардинально змінилася після приходу до влади нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Саме його уряд ухвалив рішення про розблокування переговорного процесу.

Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що угоди вдалося досягти після кількох тижнів інтенсивних консультацій між угорськими та українськими експертами. До переговорів також були залучені політичні організації та церковні структури угорської громади Закарпаття.

За словами очільника угорського уряду, українська сторона взяла на себе зобов’язання найближчим часом внести до національного законодавства погоджені зміни. Крім того, реалізація цих кроків має бути включена до офіційного плану дій України на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Завдяки цьому наші закарпатські співвітчизники матимуть набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж раніше", - наголосив Мадяр.

Яка головна перешкода на шляху вступу до ЄС - думка експерта

Народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Вадим Галайчук прокоментував ризики можливого блокування процесу прискореного вступу України до Євросоюзу з боку окремих держав у майбутньому. За його словами, ключовою проблемою залишається принцип одностайності в ухваленні рішень у ЄС.

Як зазначив політик в інтерв’ю Главреду, навіть для його скасування потрібна одностайна підтримка країн-членів, а політичної волі для таких змін наразі немає. Водночас у ЄС уже обговорюють можливі технічні зміни до переговорних процедур і методології розширення.

"На нашу думку, а також на думку експертного співтовариства в ЄС, це не зовсім справедливо і неефективно. Така методологія вже створила проблеми для балканських країн і навіть отримала назву "балканська пастка", коли деякі країни по 12-13 років ведуть переговори і не змогли особливо в них просунутися", - зазначив він.

Галайчук наголосив, що Україна не має часу на затяжні процеси, тому потрібні гнучкіші підходи. Одним із таких прикладів він назвав механізм frontloading — обмін переговорними позиціями ще до офіційного старту переговорів, який не потребував одностайного голосування.

Угорщина розпочала переговори з Україною - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 травня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про початок технічних переговорів з Україною щодо надання правових гарантій угорській громаді на Закарпатті. За його словами, сторони працюють над забезпеченням мовних, освітніх і культурних прав угорської меншини, що є однією з ключових умов підтримки Будапештом євроінтеграції України.

20 травня стало відомо, що Угорщина вже передала відповідні сигнали Києву, а сторони розпочали технічні консультації щодо мовних, культурних та інших прав закарпатських угорців.

Politico з посиланням на чотирьох дипломатів згодом повідомило, що Угорщина більше не планує блокувати просування України до членства в ЄС. За даними видання, посли країн Євросоюзу можуть до кінця тижня погодити відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови, а остаточне рішення попередньо розглянуть 15 червня в Люксембурзі.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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