"Курнікова там жива?": Іглесіас пристрасно поцілувався з іншою на очах у всіх

Відомий співак сам опублікував у мережі фотографії інтимного моменту з фанаткою.

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Енріке Іглесіас — поцілунок із фанаткою / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, instagram.com, Енріке Іглесіас

Ви дізнаєтеся:

Енріке Іглесіас поцілував фанатку в губи

Як відреагували на інцидент у мережі

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас розбурхав мережу відео з фанаткою, інцидент з якою стався у 2022 році в Лас-Вегасі. Ролик з'явився в Instagram артиста.

На відео потрапив момент, коли до музиканта раптово підбігає прихильниця. Дівчина насамперед робить селфі з Іглесіасом, а потім починає бурхливо цілувати його в щоки та губи. Артист не став чинити опір або відштовхувати дівчину, а, навпаки, обійняв її за талію і відповів на пристрасний поцілунок. Тільки після цього охорона допомогла супроводити щасливицю за лаштунки.

відео дня

Фанатка зробила селфі з Енріке Іглесіасом / скрін з відео

Таке екстравагантне відео артист вирішив опублікувати, щоб підігріти інтерес до своїх концертів, виклавши в описі посилання на сайт для купівлі квитків. Мовляв, дивіться — приходьте на мої виступи, і, можливо, вам теж пощастить.

Енріке Іглесіас — скандал / скрін з відео

Однак реакція публіки виявилася іншою. Фанати відразу нагадали, що співак все-таки одружений чоловік. Шанувальники почали співчувати дружині Іглесіаса, росіянці Анні Курніковій, і обурюватися таким сміливим піар-ходом.

"Анна Курнікова там взагалі жива?"

"На місці Анни я б була в люті"

"Той факт, що ти цим ділишся, розбиває мені серце"

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Раніше Главред повідомляв, що Влад Яма, який покинув країну ще на самому початку повномасштабної війни, раптово перервав мовчання про те, що відбувається на батьківщині. Танцюрист опублікував інформацію про масштабний і страшний обстріл, який стався 2 червня, і нецензурно висловився про росіян.

Також Ольга Сумська відверто поділилася своїм хобі, яке переросло в бізнес-проект. Артистка зізналася, що вже дуже давно мріяла випускати лінійку одягу, прикрашену принтами за мотивами приголомшливих полотен легендарної української художниці Катерини Білокур.

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Про персону: Енріке Іглесіас Енріке Іглесіас — іспанський співак, автор пісень, музичний продюсер та актор. Лауреат премій "Греммі" та "American Music Awards". За свою кар'єру Енріке випустив понад 40 синглів і 10 студійних альбомів, які 116 разів ставали платиновими, 227 — золотими, а загальний обсяг продажів становить 100 млн платівок. Енріке — син співака Хуліо Іглесіаса та журналістки Ізабель Прейслер, повідомляє Вікіпедія.

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