Виїхала з чоловіком і з'явилася з животиком: відома актриса повідомила про поповнення

Міла Сивацька чекає на первістка.

Міла Сивацька — вагітність

Міла Сивацька заявила про вагітність

Відома актриса Міла Сивацька повідомила шанувальникам радісну новину — знаменитість чекає на первістка. На сторінці в Instagram зірка опублікувала фотографії у новому стані.

Сивацька опублікувала ніжні знімки на природі в декількох стильних образах. Актриса не соромилася показувати животик, обравши для фотосесії короткі топи та блузки. Стать дитини зірка поки не розкриває.

"Нехай почнеться новий розділ", — написала Міла.

Зіркову колегу хором привітали й інші відомі актриси. У коментарях до публікації Сивацької залишилися Дар'я Петрожицька, Ірина Кудашова, Наталка Денисенко, Катерина Кузнєцова та інші зірки українського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, що Міла Сивацька разом із чоловіком Сергієм переїхала до Іспанії. Пара оселилася в Барселоні. Зірка зазначила, що виїзд її чоловіка за кордон під час війни був легальним і офіційним, оскільки у нього спочатку були для цього законні підстави.

Про особу: Міла Сивацька Міла Сивацька – українська кіноактриса та ведуча, повідомляє Вікіпедія. Відома за ролями в серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гранд", а також роллю Василини у фільмі "Останній богатир".

У 2022 році через критику російського військового вторгнення в Україну Сівацькій на 50 років заборонили в'їзд на територію РФ.

