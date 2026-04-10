Виїхала з чоловіком і з'явилася з животиком: відома актриса повідомила про поповнення

Відома актриса Міла Сивацька повідомила шанувальникам радісну новину — знаменитість чекає на первістка. На сторінці в Instagram зірка опублікувала фотографії у новому стані.
Сивацька опублікувала ніжні знімки на природі в декількох стильних образах. Актриса не соромилася показувати животик, обравши для фотосесії короткі топи та блузки. Стать дитини зірка поки не розкриває.
"Нехай почнеться новий розділ", — написала Міла.
Зіркову колегу хором привітали й інші відомі актриси. У коментарях до публікації Сивацької залишилися Дар'я Петрожицька, Ірина Кудашова, Наталка Денисенко, Катерина Кузнєцова та інші зірки українського шоу-бізнесу.
Нагадаємо, що Міла Сивацька разом із чоловіком Сергієм переїхала до Іспанії. Пара оселилася в Барселоні. Зірка зазначила, що виїзд її чоловіка за кордон під час війни був легальним і офіційним, оскільки у нього спочатку були для цього законні підстави.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Олена Мозгова поділилася рідкісними подробицями особистого життя, розповівши про свої стосунки з Девідом Аксельродом. Незважаючи на те, що чоловік продюсерки зараз захищає Україну в лавах Національної гвардії, парі вдається зберігати тепло і близькість.
Також Віталій Козловський поділився подробицями свого бачення весілля з Юлією Бакуменко. Замість натовпу колег по шоу-бізнесу артист хоче бачити поруч лише найближчих людей. Козловський розкрив, що зараз заважає йому влаштувати свято.
Вас може зацікавити:
- Помер відомий український артист і поет Ярослав Чорногуз
- Дарує любов: чоловік Лорак не може купувати їй подарунки
- "Гулянок мені вистачає": Козловський несподівано висловився про весілля
Про особу: Міла Сивацька
Міла Сивацька – українська кіноактриса та ведуча, повідомляє Вікіпедія. Відома за ролями в серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гранд", а також роллю Василини у фільмі "Останній богатир".
У 2022 році через критику російського військового вторгнення в Україну Сівацькій на 50 років заборонили в'їзд на територію РФ.
