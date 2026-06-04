'Якщо він хоче дожити до пенсії': у Зеленського жорстко звернулись до Лукашенка

Радник Офісу президента оцінив ставлення білоруського суспільства до війни та пояснив, чому керівництву Білорусі варто зважати на настрої громадян.

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У Зеленського жорстко звернулись до Лукашенка / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Подоляк:

Розвідка фіксує ризики ескалації з території Білорусі

За нові атаки з Білорусі Україна завдасть ударів у відповідь

Вся білоруська територія є в зоні досяжності наших засобів ураження

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яке безпосереднє втягнення Мінська у війну матиме серйозні наслідки, а Україна має достатні можливості для ураження стратегічних об'єктів на всій території Білорусі. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Зеркало", коментуючи останню заяву самопроголошеного президента Білорусі щодо його ціелй в Києві.

За словами Подоляка, у разі агресивних дій Білорусі проти України нинішні демонстративні заяви та публічні жести Лукашенка виглядатимуть несерйозно на тлі можливих наслідків такого рішення.

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"По-перше: ми бачимо ризики ескалації на північному напрямку. Мається на увазі з території Білорусі. Ми помічаємо певні дії, наша розвідка їх фіксує. Це і передислокація певних військових частин, і максимально швидке спорудження таборів уздовж кордону, [а також, - ред.] логістики, доріг тощо. Що з цього приводу кажуть наші військові? Вони дуже чітко заявляють: якщо звідти знову почнуть запускати дрони, ракети, значить, ми будемо вважати, що ця територія бере активну участь у бойових діях з усіма витікаючими наслідками. Наслідки можна побачити на території Російської Федерації", - вказав він.

Він наголосив, що Україна вже має відпрацьовані технології для ураження цілей на великих відстанях. Як приклад він навів ситуацію з російською нафтовою галуззю, яка регулярно зазнає ударів. На його думку, з огляду на географічні особливості Білорусі, вся її територія перебуває в зоні досяжності відповідних засобів ураження, а в разі потреби ключові об'єкти можуть стати цілями.

Водночас Подоляк підкреслив, що наразі йдеться лише про попередження та риторику, а не про підготовку до конкретних дій. За його словами, заяви українських військових зводяться до заклику ретельно зважувати наслідки можливого втягування Білорусі в активну фазу війни.

Також він зазначив, що Білорусь суттєво відрізняється від Росії, а білоруське суспільство значно краще усвідомлює різницю між миром і війною та негативно сприймає російську агресію. На його думку, жителі Білорусі набагато чіткіше розуміють наслідки війни, ніж білоруське керівництво, яке часто обмежується гучними заявами.

"Якщо в Росії вітали війну проти України (вони там у захваті були: "Давайте вб’ємо", "Давайте ще"), то в Білорусі, звичайно, таких настроїв не було. Відповідно, маючи країну, яка категорично проти війни, [перед тим як] починати робити якісь заяви або надавати свою територію для можливості проведення атаки , напевно, треба трохи задуматися. Як людині обережній, яка хоче дожити до пенсії, я знаю, забезпечити транзит влади, династію побудувати (я все це з сарказмом кажу), але тим не менше їй було б бажано сьогодні просто мовчати", - підсумував Подоляк.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Що цьому передувало

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр" звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та заявив, що Україна вже визначила 500 потенційних цілей на випадок наступу з білоруського напрямку. Про це він повідомив у Facebook.

У своєму зверненні Бровді наголосив, що погрози не завжди підкріплюються реальними діями, тоді як справжня сила проявляється інакше.

"Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні", - написав він.

У відповдінь на цю заяву Лукашенко дав зрозуміти, що Мінськ нібито здатен завдати удару по одній із важливих цілей на території України. Водночас заяви про підготовлені цілі він назвав звичайною "балаканиною".

"Вони, може, і визначили 500 цілей — спасибі, що у нас 500 цілей для них є — у нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім недалеко від Білорусі. Це ж вони теж розуміють", — заявив самопроголошений президент.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Як Україна може відповісти на можливий наступ з Білорусі - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що заяви про можливі удари по території Білорусі у разі нового наступу є сигналом насамперед для Олександра Лукашенка.

На його думку, навіть якщо білоруська армія безпосередньо не братиме участі у новому вторгненні в Україну, але Мінськ дозволить російським військам використовувати свою територію для наступальних дій, Білорусь може зіткнутися з ударами по важливих інфраструктурних об’єктах, зокрема по Мозирському нафтопереробному заводу.

"Втім, не тільки Мозирський НПЗ, а й багато іншого. Адже Білорусь – відкрита книга для нас, вона як на долоні. Це не дві тисячі кілометрів до Єкатеринбурга – до Мінська набагато ближче, а, отже, і долетить туди набагато швидше і більше", - підсумував він.

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко підкреслив, що українська армія має можливості для превентивних дій у разі загрози з території Білорусі і зможе завдати нищівної відповіді, якщо там розпочнеться підготовка до наступу. Він вважає, що основу можливого ударного угруповання складуть російські війська, а Білорусь виступатиме базою для їхньої підтримки.

Заяви Мінська про нібито атаки понад сотні українських дронів українська Державна прикордонна служба спростувала як абсурдні і цинічні, підкреслюючи, що Білорусь намагається перекласти на Україну відповідальність за наростання напруги на кордоні. Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив на відсутності загроз з боку України.

Як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль може використати заяви Мінська як виправдання для ударів російських безпілотників з території Білорусі, поширюючи загрозу на західні напрямки України. Водночас в ISW підкреслюють, що наземне вторгнення з Білорусі малоймовірне через відсутність достатніх сил і резервів для такого наступу.

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Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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