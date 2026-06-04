Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Якщо він хоче дожити до пенсії": у Зеленського жорстко звернулись до Лукашенка

Юрій Берендій
4 червня 2026, 15:48
google news Підпишіться
на нас в Google
Радник Офісу президента оцінив ставлення білоруського суспільства до війни та пояснив, чому керівництву Білорусі варто зважати на настрої громадян.
'Якщо він хоче дожити до пенсії': у Зеленського жорстко звернулись до Лукашенка
У Зеленського жорстко звернулись до Лукашенка / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Подоляк:

  • Розвідка фіксує ризики ескалації з території Білорусі
  • За нові атаки з Білорусі Україна завдасть ударів у відповідь
  • Вся білоруська територія є в зоні досяжності наших засобів ураження

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яке безпосереднє втягнення Мінська у війну матиме серйозні наслідки, а Україна має достатні можливості для ураження стратегічних об'єктів на всій території Білорусі. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Зеркало", коментуючи останню заяву самопроголошеного президента Білорусі щодо його ціелй в Києві.

За словами Подоляка, у разі агресивних дій Білорусі проти України нинішні демонстративні заяви та публічні жести Лукашенка виглядатимуть несерйозно на тлі можливих наслідків такого рішення.

відео дня

"По-перше: ми бачимо ризики ескалації на північному напрямку. Мається на увазі з території Білорусі. Ми помічаємо певні дії, наша розвідка їх фіксує. Це і передислокація певних військових частин, і максимально швидке спорудження таборів уздовж кордону, [а також, - ред.] логістики, доріг тощо. Що з цього приводу кажуть наші військові? Вони дуже чітко заявляють: якщо звідти знову почнуть запускати дрони, ракети, значить, ми будемо вважати, що ця територія бере активну участь у бойових діях з усіма витікаючими наслідками. Наслідки можна побачити на території Російської Федерації", - вказав він.

Він наголосив, що Україна вже має відпрацьовані технології для ураження цілей на великих відстанях. Як приклад він навів ситуацію з російською нафтовою галуззю, яка регулярно зазнає ударів. На його думку, з огляду на географічні особливості Білорусі, вся її територія перебуває в зоні досяжності відповідних засобів ураження, а в разі потреби ключові об'єкти можуть стати цілями.

Водночас Подоляк підкреслив, що наразі йдеться лише про попередження та риторику, а не про підготовку до конкретних дій. За його словами, заяви українських військових зводяться до заклику ретельно зважувати наслідки можливого втягування Білорусі в активну фазу війни.

Також він зазначив, що Білорусь суттєво відрізняється від Росії, а білоруське суспільство значно краще усвідомлює різницю між миром і війною та негативно сприймає російську агресію. На його думку, жителі Білорусі набагато чіткіше розуміють наслідки війни, ніж білоруське керівництво, яке часто обмежується гучними заявами.

"Якщо в Росії вітали війну проти України (вони там у захваті були: "Давайте вб’ємо", "Давайте ще"), то в Білорусі, звичайно, таких настроїв не було. Відповідно, маючи країну, яка категорично проти війни, [перед тим як] починати робити якісь заяви або надавати свою територію для можливості проведення атаки , напевно, треба трохи задуматися. Як людині обережній, яка хоче дожити до пенсії, я знаю, забезпечити транзит влади, династію побудувати (я все це з сарказмом кажу), але тим не менше їй було б бажано сьогодні просто мовчати", - підсумував Подоляк.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Що цьому передувало

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр" звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та заявив, що Україна вже визначила 500 потенційних цілей на випадок наступу з білоруського напрямку. Про це він повідомив у Facebook.

У своєму зверненні Бровді наголосив, що погрози не завжди підкріплюються реальними діями, тоді як справжня сила проявляється інакше.

"Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні", - написав він.

У відповдінь на цю заяву Лукашенко дав зрозуміти, що Мінськ нібито здатен завдати удару по одній із важливих цілей на території України. Водночас заяви про підготовлені цілі він назвав звичайною "балаканиною".

"Вони, може, і визначили 500 цілей — спасибі, що у нас 500 цілей для них є — у нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім недалеко від Білорусі. Це ж вони теж розуміють", — заявив самопроголошений президент.

Роберт Бровді
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Як Україна може відповісти на можливий наступ з Білорусі - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що заяви про можливі удари по території Білорусі у разі нового наступу є сигналом насамперед для Олександра Лукашенка.

На його думку, навіть якщо білоруська армія безпосередньо не братиме участі у новому вторгненні в Україну, але Мінськ дозволить російським військам використовувати свою територію для наступальних дій, Білорусь може зіткнутися з ударами по важливих інфраструктурних об’єктах, зокрема по Мозирському нафтопереробному заводу.

"Втім, не тільки Мозирський НПЗ, а й багато іншого. Адже Білорусь – відкрита книга для нас, вона як на долоні. Це не дві тисячі кілометрів до Єкатеринбурга – до Мінська набагато ближче, а, отже, і долетить туди набагато швидше і більше", - підсумував він.

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко підкреслив, що українська армія має можливості для превентивних дій у разі загрози з території Білорусі і зможе завдати нищівної відповіді, якщо там розпочнеться підготовка до наступу. Він вважає, що основу можливого ударного угруповання складуть російські війська, а Білорусь виступатиме базою для їхньої підтримки.

Заяви Мінська про нібито атаки понад сотні українських дронів українська Державна прикордонна служба спростувала як абсурдні і цинічні, підкреслюючи, що Білорусь намагається перекласти на Україну відповідальність за наростання напруги на кордоні. Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив на відсутності загроз з боку України.

Як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль може використати заяви Мінська як виправдання для ударів російських безпілотників з території Білорусі, поширюючи загрозу на західні напрямки України. Водночас в ISW підкреслюють, що наземне вторгнення з Білорусі малоймовірне через відсутність достатніх сил і резервів для такого наступу.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко Михайло Подоляк новини Білорусі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Росія вже програла у війні": в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

"Росія вже програла у війні": в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

17:31Війна
Неймовірно сильний шторм атакував країну: влупила 7-бальна буря

Неймовірно сильний шторм атакував країну: влупила 7-бальна буря

16:55Синоптик
ЄС "розколовся" щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

ЄС "розколовся" щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

16:53Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
М’ясорубка більше не чавитиме м’ясо: як заточити ніж удома за кілька хвилин

М’ясорубка більше не чавитиме м’ясо: як заточити ніж удома за кілька хвилин

У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трьох знаків зодіаку чекає великий тріумф - у кого завершиться чорна смуга

Трьох знаків зодіаку чекає великий тріумф - у кого завершиться чорна смуга

Справжня радянська мрія: який легендарний мотоцикл хотіли собі всі у СРСР

Справжня радянська мрія: який легендарний мотоцикл хотіли собі всі у СРСР

Останні новини

17:51

Подарунки з наслідками: які домашні речі не можна віддавати з дому

17:42

Обіцяли виїзд з України за $15 тисяч: на Львівщині затримали ексдепутата з синомФото

17:31

"Росія вже програла у війні": в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

17:28

Господиня випустила собаку посеред ночі, а потім зрозуміла свою помилкуВідео

17:24

Суворі заборони у свято 5 червня: чому не можна прати цього дня

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВід Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи Путіна
17:21

Модна річ із 90-х повертається на пік популярності: тренди літа 2026Відео

17:21

Павуки і комахи забудуть дорогу до будинку назавжди: що треба зробити

16:55

Неймовірно сильний шторм атакував країну: влупила 7-бальна буря

16:53

ЄС "розколовся" щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

Реклама
16:45

Моряки та туристи завмерли, коли помітили тінь "Титаніка" у водіВідео

16:45

Міла Нітіч вперше розповіла про втрату дитини: "Робили операцію"

16:28

Польща закриває небо на кордоні з Україною та Білоруссю - яка причина

16:27

Птахи навіть не наблизяться до дерев: як відлякати шпаків від черешні

16:12

Гривня сильно впала: новий курс валют на 5 червня

15:54

Гороскоп Таро на завтра, 5 червня: Козерогам — старанність, Дівкам — шлях

15:48

"Якщо він хоче дожити до пенсії": у Зеленського жорстко звернулись до Лукашенка

15:45

Син президента: Мадонна назвала свого найкращого коханця

15:35

Зіркова пара лелек Грицик і Одарка покинули своїх пташенят - що сталося

15:30

Путіністка Доліна розлютила росіян зухвалою заявою

15:28

Як сказати українською "сковородка" - правильну відповідь знають не всіВідео

Реклама
15:25

Що станеться, якщо встановити на авто шини з різним малюнком: знають одиниціВідео

15:22

Капсули чи рідкий засіб: у чому помиляються мільйони людей

15:19

"Через брата розпинають": Лорак у паніці через жорстку відміну в РФ

14:55

Цінники раптово змінили: в супермаркетах подорожчав базовий продукт

14:38

Дрони "вполювали" російський корабель у Криму: "Мадяр" показав відео ударуВідео

14:15

Сусіди не знали, що за зачиненими дверима роками відбувалося неймовірнеВідео

14:13

"Маленьке диво серед диму": пожежники врятували двох оленят із вогняної пасткиФото

14:00

Кілька секунд і виходить шедевр: жінка вразила мережу лайфхаком з терткою

13:50

Путін хоче "вирубити" інтернет в РФ: соціолог розкрив страх кремлівського лідераВідео

13:50

Меган Маркл показала рудоволосу красуню-дочку: "Дівчинка нашої мрії"

13:48

В Україні потепліє до +28 градусів: в яких областях буде найспекотніше

13:35

Кіркоров приписав собі перемогу на "Євробаченні": переможниця різко відреагувала

13:19

Нафтогаз Корецького: прибуток впав у шість разів, рахунки ТКЕ блокують, а кадрові рішення викликають запитання

13:16

Wi-Fi-роутер здатний здивувати своєю швидкістю після простої процедури

13:05

Як позбутися мух у домі за лічені хвилини: допоможе несподіваний інгредієнт

12:42

За рік Сили безпілотних систем знищили понад 100 тисяч російських військових, - Мадяр

12:34

Середня зарплата на Тернопільщині різко впала: де зараз платять найбільше

12:25

Переставивши холодильник на кілька сантиметрів, можна заощадити тисячі гривеньВідео

12:20

"Його підкосило": Кіркоров озвучив, що звело у могилу його батька

12:20

Класичні холодильники відходять у минуле через новий тренд

Реклама
12:19

Продавці масово знижують ціни: в Україні дешевшає овоч нового врожаю

12:01

"Чорні лебеді" для РФ малоймовірні: політолог назвав головні ризики для Кремля

11:47

Реактивних дронів стане більше: Сирський розкрив нову тактику ударів РФ

11:37

Чи є гріхом за життя обирати собі місце на цвинтарі: відповідь священника

11:27

Сім'я виховувала "дочку", не знаючи, ким вона була поза межами дому

11:20

Китайський гороскоп на завтра, 5 червня: Тиграм — пастка, Козлам — підмога

11:01

Чому в громадських туалетах U-подібні сидіння унітазів: відповідь здивуєВідео

11:01

Чому вода ледь тече з душу: простий трюк допоможе збільшити напірВідео

10:56

Півонії пишно зацвітуть наступного року - що потрібно зробити у червніВідео

10:47

Відома акторка вперше з'явилася з нареченим-військовим: "4,5 роки на війні"

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти