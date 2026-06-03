Долар злетів до максимального рівня, євро різко знизився: курс валют на 4 червня

Долар оновив рекорд на валютному ринку України.

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Курс валют в Україні на 4 червня / Колаж: Главред, фото: magnific.com

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Яким є офіційний курс долара, євро та злотого на 4 червня

На скільки зріс курс долара

На скільки подешевшали євро та злотий

На четвер, 4 червня, Національний банк України підвищив курс долара до рекордного показника. Водночас євро та злотий подешевшали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні на 4 червня встановлено на рівні 44,35 грн/дол. Американська валюта зросла на одну копійку.

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Водночас цей показник оновив історичний максимум. Попередній рекорд було зафіксовано 3 червня (44,34 грн/дол.).

Курс євро 4 червня

Європейська валюта навпаки продемонструвала зниження. Офіційний курс євро на четвер встановлено на рівні 51,53 грн/євро. Таким чином, євро подешевшав на 13 копійок порівняно з попереднім днем (51,66 грн/євро).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс злотого 4 червня

Польська валюта також пішла на спад. Курс злотого на 4 червня встановлено на рівні 12,16 грн/злотий, що на 4 копійки менше, ніж у середу (12,20 грн/злотий).

Яким буде курс у перший тиждень літа - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН розповів, що на початку літа валютний ринок України може отримати певне сезонне полегшення завдяки збільшенню пропозиції овочів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції. Це, за словами експерта, може частково стримати інфляцію та підтримати стабільність гривні.

За прогнозом банкіра, у перший тиждень червня курс долара на міжбанку перебуватиме в межах 44-44,4 грн/дол., а на готівковому ринку — 44-44,5 грн/дол.

Щодо євро, він очікує більшої волатильності через залежність від світових валютних коливань у парі євро/долар. Орієнтовний діапазон становитиме 51-52,5 грн/євро на міжбанку та 50,5-52 грн/євро на готівковому ринку.

"Базовим виглядає сценарій контрольованої курсової динаміки. Напруга можлива, але вона не обов’язково переросте у різке зростання курсу. За наявних умов Національний банк має інструменти для того, щоб утримувати ринок у прогнозованих межах", - підсумував експерт.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на 3 червня на рівні 44,33 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 3 копійки.

Також економічний експерт Ярослав Романчук заявив, що в перспективі курс гривні може послабитися до рівня 55-60 гривень за долар. Водночас, за його словами, наразі Національний банк України утримує валютний ринок від різких коливань, використовуючи валютні обмеження та міжнародну фінансову допомогу для підтримки стабільності гривні.

Крім цього, економіст та радник президента у 2019-2024 роках Олег Устенко розповів, що курс долара в Україні може зрости до 46 гривень до кінця року

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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