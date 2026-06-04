"Його підкосило": Кіркоров озвучив, що звело у могилу його батька

Філіп Кіркоров розповів про останні дні життя свого батька.

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Філіп Кіркоров і Бедрос Кіркоров / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

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Рік тому помер Бедрос Кіркоров

Філіп Кіркоров назвав причину смерті

Путініст Філіп Кіркоров продовжує сумувати після смерті свого знаменитого батька Бедроса. Разом із російськими ЗМІ він відвідав його могилу і розповів про останні дні Кіркорова-старшого.

За словами артиста, життя його батька забрала не тільки хвороба. Кіркоров упевнений — Бедрос міг дожити і до 100 років, але не пощастило. Фатальною для батька зірки стала травма ноги, яка прикувала його до ліжка.

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Філіп Кіркоров — сім'я / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Він ходив, танцював, а потім ось ця травма з ногою. І все. Його підкосило, він став лежачим і згас. А йому категорично не можна було лежати. Якби він був на ногах, то прожив би до ста", — заявив Філіп.

У мережі припустили, що Бедрос Кіркоров отримав популярну серед людей похилого віку травму — перелом шийки стегна. Саме вона часто знерухомлює людину на схилі років, значно погіршуючи якість життя.

Бедрос Кіркоров — батько Філіпа Кіркорова / фото: kremlin.ru

Раніше офіційною причиною смерті батька Кіркорова називали зупинку серця. Бедрос помер у себе вдома 18 березня 2025 року в колі сім'ї.

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Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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