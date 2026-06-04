"Через брата розпинають": Лорак у паніці через жорстку відміну в РФ

У зрадниці України виявили зв’язки із ЗСУ.

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Концерти Ані Лорак скасовують у РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

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Концерти Лорак у РФ почали скасовувати

Як співачка відреагувала на заборону її виступів

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, потрапила під переслідування в терористичній РФ. Як повідомляє російський Telegram-канал про закулісся шоу-бізнесу, у влади з'явилися питання щодо зв'язків Кароліни з ЗСУ.

Нещодавно концерти виконавиці були скасовані в декількох містах через те, що вона нібито співала для українських військових і поранених. Більше того, раніше ЗМІ повідомляли про те, що брат співачки Ігор Куєк постачає українській армії дрони. Зараз Лорак перебуває в розгубленості, адже не очікувала такого "удару в спину".

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Ані Лорак скасовують / фото: instagram.com, Ані Лорак

"Це дуже прикро, вона не знає, що робити. Хтось розпускає ці брудні плітки про неї, мовляв, Ані Лорак допомагала комусь там, брат не там працює. Та хіба вона за брата відповідає? Чому всі Ані Лорак через брата розпинають? Мізуліну, наприклад, ніхто не чіпає, ніхто не питає, де її брат. А те, що Кароліна допомагала, то ви б родичам не допомогли? Ви б не співали, якби вас попросили? Вона ж співачка! Це її покликання — співати", — обурювалася в розмові співробітниця артистки.

Члени команди співачки припускають, що причиною раптового переслідування Лорак у РФ стала особиста неприязнь і розбірки всередині шоу-бізнесу. Оточення артистки сподівається, що вона зможе задіяти свої зв'язки і знову уникнути наслідків.

Ані Лорак 2026 / фото: instagram.com, Ані Лорак

"Кажуть, там жінка все скасувала, ми вже з дівчатами обговорювали, що нашій зірочці багато хто заздрить, але нічого, у неї хороші друзі, допоможуть розрулити. Вже обіцяли більше концертів у хороших місцях зробити", — поділилася інсайдерка.

Однак надії Ані Лорак можуть швидко розбитися. Незважаючи на впевненість у міфічній неприязні, її концерти скасовувалися на підставі документів представника президента Російської Федерації, що може вказувати на серйозні наслідки для зрадниці України.

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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