Пожежа під Києвом: дрони РФ завдали удару по промисловому об'єкту, поранено чоловіка

Після падіння БПЛА травми отримав водій бензовоза. Його госпіталізували.

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У ДСНС розповіли про наслідки атаки на Київську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Російська армія атакувала Київську область ударними дронами

Масштабна пожежа спалахнула на промисловому об'єкті регіону

Постраждав водій бензовоза

У ніч на 4 червня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Під удар потрапив промисловий об'єкт у Бориспільському районі. Триває ліквідація пожежі на об'єкті інфраструктури.

Як повідомив голова Київської ОДА Микола Калашник, є постраждалий. Травмовано чоловіка — водія бензовоза. Він госпіталізований до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба. Медики надають усю необхідну допомогу.

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У ДСНС повідомили, що наразі триває ліквідація пожежі. На місці задіяні всі оперативні служби.

Повітряні атаки РФ на Україну — новини

Як писав Главред, в ніч на 3 червня російська окупаційна армія вкотре атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеської області. В результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків 20 і 36 років отримали травми, один з них госпіталізований.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу відомо про 6 загиблих і 79 постраждалих, з них 3 дітей.

В результаті ворожих влучань пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Крім того, російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія". У місті зафіксували кілька "прильотів".

Також було атаковано Дніпро. Загинув рятувальник. Заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко в момент удару якраз прямував на виклик, щоб рятувати людей.

В результаті російської атаки на Дніпро загинули 16 осіб, серед них 2 дитини. Ще 42 людини постраждали, з них 4 дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 32 людям.

Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Названо наступні цілі ударів РФ по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія визначила нові цілі для ударів по Україні.

"Ми також знаємо, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні — військових, політичних і пропагандистських — обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе — здатність України розробити власну балістичну систему та локалізувати виробництво протиракетної оборони. Будемо реагувати", — сказав глава держави.

За його словами, також українська розвідка отримала нові документи, що свідчать про наміри Росії посилювати свій вплив у сусідніх регіонах і перешкоджати розвитку міжнародних зв'язків України з партнерами.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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