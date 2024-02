Леонардо Ді Капріо "зловили" папараці на побаченні з новою коханою-супермоделлю

49-річного американського легендарного актора і продюсера Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з його коханою ‒ 25-річною італійською супермоделлю Вітторією Черетті. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Зіркову пару "зафіксували" місцеві папараці в Лос-Анджелесі.

Ді Капріо був одягнений у світлу футболку, зелені штани, чорні кросівки і кепку. Оскароносний актор також носив медичну маску, а його відросло останнім часом волосся було зібране в хвостик, що стирчить із задньої частини кепки на голові.

