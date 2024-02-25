Леонардо Ді Капріо "зловили" папараці на побаченні з новою коханою-супермоделлю

Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з Вітторією Черетті. Зіркову пару помітили в Лос-Анджелесі після півроку чуток про їхній роман.

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Леонардо Ді Капріо підловили на побаченні з супермоделлю Вітторією Черетті / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

49-річного американського легендарного актора і продюсера Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з його коханою ‒ 25-річною італійською супермоделлю Вітторією Черетті. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Зіркову пару "зафіксували" місцеві папараці в Лос-Анджелесі.

Ді Капріо був одягнений у світлу футболку, зелені штани, чорні кросівки і кепку. Оскароносний актор також носив медичну маску, а його відросло останнім часом волосся було зібране в хвостик, що стирчить із задньої частини кепки на голові.

відео дня

NEW: pics of Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti ! pic.twitter.com/xbJI86inbw — ʟᴏɪ (@LDCOSTIGAN) February 23, 2024

Італійська супермодель тим часом одягла чорні штани для йоги з чорним топом і укорочену коричневу замшеву куртку. А з додаткових аксесуарів Вітторія вибрала невелику чорну сумочку і сонцезахисні окуляри.

Леонардо Ді Капріо Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974) - легендарний голлівудський актор і продюсер.

Лауреат численних нагород, включаючи премію" Оскар "(2016), BAFTA (2016), премію Гільдії кіноакторів США (2016), три премії" Золотий глобус "(2005, 2014, 2016), а також" Срібного ведмедя "(1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".

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