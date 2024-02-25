Леонардо Ді Капріо "зловили" папараці на побаченні з новою коханою-супермоделлю

49-річного американського легендарного актора і продюсера Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з його коханою ‒ 25-річною італійською супермоделлю Вітторією Черетті. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.
Зіркову пару "зафіксували" місцеві папараці в Лос-Анджелесі.
Ді Капріо був одягнений у світлу футболку, зелені штани, чорні кросівки і кепку. Оскароносний актор також носив медичну маску, а його відросло останнім часом волосся було зібране в хвостик, що стирчить із задньої частини кепки на голові.
NEW: pics of Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti ! pic.twitter.com/xbJI86inbw— ʟᴏɪ (@LDCOSTIGAN) February 23, 2024
Італійська супермодель тим часом одягла чорні штани для йоги з чорним топом і укорочену коричневу замшеву куртку. А з додаткових аксесуарів Вітторія вибрала невелику чорну сумочку і сонцезахисні окуляри.
Леонардо Ді Капріо
Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974) - легендарний голлівудський актор і продюсер.
Лауреат численних нагород, включаючи премію" Оскар "(2016), BAFTA (2016), премію Гільдії кіноакторів США (2016), три премії" Золотий глобус "(2005, 2014, 2016), а також" Срібного ведмедя "(1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше американська актриса і співачка Елісон Портер, яка стала відомою завдяки головній ролі у фільмі "Кучерява Сью" (1991), вийшла заміж за друга дитинства, весілля з яким вважає своєю долею.
Також став відомий ймовірний стать другої дитини співачки Ріанни, яка приголомшила фанатів новиною про вагітність - папараці зловили артистку за покупками для майбутнього малюка.
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