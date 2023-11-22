"Не можу їй достатньо віддячити": Ді Капріо шокував зізнанням про зірку Голлівуда

Зірка Голлівуду повідомив цікаві подробиці початку своєї акторської кар'єри і зйомок разом з Шерон Стоун у фільмі "Швидкий і мертвий".

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Леонад Ді Капріо розповів про те, як сильно колись допомогла йому Шерон Стоун / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарний голлівудський актор і продюсер Леонардо Ді Капріо, який не так давно шумно відсвяткував свій 49-й День народження, розповів порталу "E! News" в інтерв'ю, що безліч разів дякував легендарній актрисі Шерон Стоун за те, що та оплатила його роботу в легендарному неовестерні 1995 року "Швидкий і мертвий".

Тоді студія TriStar Pictures відмовилася брати його в цей проєкт режисера Сема Реймі. На той час Ді Капріо щойно знявся у фільмі "Що гризе Гілберта Грейпа", за який отримав свою першу номінацію на "Оскар". І Стоун дуже хотіла попрацювати з молодим артистом ‒ настільки, що сама платила йому зарплату в "Швидкому і мертвому".

"Вона сказала:" Це два актори, з якими я хочу працювати [другим був Рассел Кроу ‒ Главред] це неймовірно. Вона давала іншим акторам можливості, тому я дуже вдячний. Я багато разів дякував їй. Не знаю, чи надсилав я їй реальний, фізичний подарунок на знак подяки, але я не можу віддячити їй достатньо", — згадував Ді Капріо.

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До слова, у своїх мемуарах 2021 року "Краса жити двічі" Стоун сама розповідала, що особисто платила Ді Капріо зарплату після того, як студія TriStar Pictures відмовилася брати його на проєкт.

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