"Кучерявка Сью" Елісон Портер вийшла заміж за друга дитинства

На двох у пари троє дітей, разом вони більшу частину свого свідомого життя.

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Елісон Портер вийшла заміж за Джастіна Де Вера / instagram.com/iam_alisanporter, imdb.com

Американська акторка і співачка Елісон Портер, яка стала відомою завдяки головній ролі у фільмі "Кучерявка Сью" (1991) з'єднала себе узами шлюбу з танцюристом Джастіном Де Вера.

Елісон і Джастін дружили з дитинства, але лише в 2018 році вони зрозуміли, що їх дружба завжди була чимось більшим. З тих пір пара разом. У них є спільна дитина - донька на ім'я Шайло Бі (2021 р.н.), також вони виховують двох дітей Портер від попереднього шлюбу - сина Мейсона Блейза (2012 р. н.) і доньку Арію Сейдж (2014 р. н.). "Я думаю, що і я і Джастін були так довго кращими друзями, що це просто стало наступним кроком", - зізнається Портер в інтерв'ю для журналу People про весілля.

Пара зазначила - їх складно назвати великими традиціоналістами, тому і церемонія одруження була в "їх стилі" - в Садах Венери в Caesars Palace в Лас-Вегасі. Це було невелике весілля в колі найближчих.

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Незважаючи на запаморочливий успіх Елісон Портер, як кіноакторки після "Кучерявки", вже в 1994 році 13-річна артистка вирішила, що її місце на сцені, а не на знімальному майданчику. Вона грала в мюзиклах, а також вдосконалювала свій вокал. Зараз вона позиціонує себе більше співачкою, ніж акторкою. У 2016 вона навіть виграла 10 сезон американської версії шоу "Голос" (у складі команди Крістіни Агілери).

Раніше стало відомо, що американська акторка, дворазова володарка премій "Оскар" і "Золотий глобус", Хіларі Суонк у віці 48 років вперше стала мамою.

Також з'явилася новина про те, що співачка і 12-разовий лауреат премії "Греммі" Тейлор Свіфт розлучилася з бойфрендом-актором після 6 років романтичних стосунків.

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