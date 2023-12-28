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Легендарний голлівудський режисер зізнався, що має українське походження і вболіває за Україну

Дмитро Відоменко
28 грудня 2023, 14:06
Майкл Манн - відомий американський режисер, автор культових фільмів "Сутичка" і "Поліція Маямі", зізнався у своїх українських коренях.
Манн, Україна
У голлівудського режисера Майкла Манна є українське коріння / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Майкл Манн-легендарний голлівудський режисер (відомий фільмами "Сутичка" з Робертом Де Ніро і Аль Пачіно, "Алі" з Віллом Смітом, "Поліція Майамі", "Останній з могікан" і багатьма іншими) зізнався в наявності українських коренів. В інтерв'ю порталу The Village він розповів про свій зв'язок з Україною і про те, як вболіває за українців у війні проти країни-агресора Росії.

"По-перше, я стежу за боротьбою, яку зараз веде Україна. Бережіть себе, удачі. До речі, нещодавно я переглянув документальний фільм Шона Пенна "Суперсила" про перший етап повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і це надзвичайна стрічка", ‒ сказав Манн.

За словами режисера, коріння його сім'ї - з містечка Овруч (Житомирська область).

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"У мене дійсно є дещо, що тісно пов'язує мене з Україною. Вся моя сім'я походить з міста Овруч. Коли мій дідусь покинув Україну і відправився в США, дві його сестри емігрували до Аргентини разом з дідусем і бабусею Гектора Бабенко (аргентинсько-бразильського режисера українського походження – Главред). Я не знав про це, поки не познайомився з ним, він розповів мені цю історію. Так що дійсно, щось є в Україні, що сприяє народженню режисерів", – сказав Манн.

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше легендарні рок-групи Guns 'N' Roses разом з The Rolling Stones публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.

"Роллінги" під час виконання свого хіта Gimme Shelter в лондонському Гайд-парку показали на великому екрані кадри вибухів і руйнувань, які скоїли російські окупанти на території України. Згодом на екрані за спиною замайорів великий український прапор. Причому глядачі дуже добре відреагували на символічний жест рок-музикантів.

А Guns 'N' Roses на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні організатори прикрасили сцену українською символікою-на сцені були наші прапори, а зал і сцена регулярно підсвічувалися жовто-блакитними кольорами.

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