The Rolling Stones і Guns N ' Roses яскраво підтримали Україну на концертах у Лондоні

Американці і британці зі знаменитих рок-груп виступили в один день в столиці Великобританії, Лондоні. І вирішили підтримати Україну і українців.
Легендарна британська рок-група The Rolling Stones і американська рок-група Guns 'N' Roses публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.
"Ролінги" під час виконання свого хіта Gimme Shelter в лондонському Гайд-парку показали на великому екрані кадри вибухів і руйнувань, які скоїли російські окупанти на території України. Згодом на екрані за спиною замайорів великий український прапор. Причому глядачі дуже добре відреагували на символічний жест рок-музикантів.
Слід зазначити, що The Rolling Stones включають такі на кожному своєму концерті в рамках туру SIXTY, який приурочений до 60-річного ювілею своєї творчості.
Що стосується групи Guns 'N' Roses, то на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні організатори прикрасили сцену українською символікою – на сцені були наші прапори, а зал і сцена регулярно підсвічувалися жовто-блакитними кольорами.
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Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну ‒ цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.
Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.
До того легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестифаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.
Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.
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