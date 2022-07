The Rolling Stones і Guns N ' Roses яскраво підтримали Україну на концертах у Лондоні

Роллінги, Україна / Miguel Fuentes O / Ian Roberts / Flickr

Легендарна британська рок-група The Rolling Stones і американська рок-група Guns 'N' Roses публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.

"Ролінги" під час виконання свого хіта Gimme Shelter в лондонському Гайд-парку показали на великому екрані кадри вибухів і руйнувань, які скоїли російські окупанти на території України. Згодом на екрані за спиною замайорів великий український прапор. Причому глядачі дуже добре відреагували на символічний жест рок-музикантів.

Слід зазначити, що The Rolling Stones включають такі на кожному своєму концерті в рамках туру SIXTY, який приурочений до 60-річного ювілею своєї творчості.

Що стосується групи Guns 'N' Roses, то на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні організатори прикрасили сцену українською символікою – на сцені були наші прапори, а зал і сцена регулярно підсвічувалися жовто-блакитними кольорами.

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну ‒ цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

До того легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестифаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.

Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.

