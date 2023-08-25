"Українці переможуть": Шон Пенн представив трейлер фільму про Україну

Голлівудський актор Шон Пенн показав кадри з його документального фільму "Суперсила" про війну в Україні, яку розв'язала Росія.

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Шон Пенн / колаж Главред, скріншоти

У мережі з'явився перший повний трейлер документального фільму легендарного американського оскароносного актора і режисера Шона Пенна про війну в Україні ‒ "Суперсила".

У фільмі, який вийде в прокат з 18 вересня 2023 року, показані події Євромайдану 2013-2014 років, розмови Пенна з українським президентом Володимиром Зеленським і військовими, кадри великої війни та її наслідків.

"Українці переможуть у цьому. Питання лише, якою ціною", - зазначив Пенн, який ховався в бункері президента Зеленського під час однієї з повітряних тривог.

Український лідер, до слова, сказав у розмові з Пенном, що готовий перемогти, і зазначив, що "українці — просто звичайні люди, які хочуть жити у своїй країні".

Дивіться на відео трейлер документального фільму Шона Пенна "Суперсила":

Нагадаємо, раніше Шон Пенн (як володар "Оскара" за головні ролі у фільмах "таємнича Ріка" і "Харві Мілк"), який вкрай переживає через війну РФ проти України, звертався до Академії кінематографічних мистецтв і наук. І запропонував дозволити Зеленському виступити на церемонії вручення "Оскара".

Якщо ж організатори цього не дозволять, то він буде закликати відвідувачів бойкотувати шоу, а також обіцяв "розплавити" свою статуетку "Оскара", яку отримав в 2008 році за роль у фільмі "Харві Мілк".

Крім того, Пенн закрутив роман з українкою - актрисою і телеведучою Ольгою Коротяевой. Пара разом відвідала кінофестиваль у Грузії.

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