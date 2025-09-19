"До мене різне ставлення": Іван Дорн пояснив рішення співати російською мовою

Іван Дорн анонсував вихід свого першого за п'ять років альбому "Dorndom", який буде повністю російськомовним.

Український співак Іван Дорн, який втік за кордон під час повномасштабної війни, заявив, що продовжує виступати російською мовою. Його цитує "Газета.Ru".

"Я російською не переставав співати і не збираюся поки що. Просто не випускав нічого... Моя російськомовна історія не закінчувалася, Іван Дорн, як і раніше, співає російською", - сказав виконавець. відео дня

Дорн також розповів, що веде два музичні проєкти паралельно: основний - російськомовний, у якому виступає під своїм ім'ям, і напіванонімний - різними мовами.

"Я особливо не показую навіть своє обличчя (у напіванонімному проєкті, - ред). Є ж упередженість, до мене різне ставлення у людей. Тому я вирішив: нехай музика говорить сама за себе", - пояснив Дорн.

Іван Дорн також анонсував вихід свого першого за п'ять років альбому "Dorndom", який буде повністю російськомовним. Вихід альбому "Dorndom" мав відбутися 2022 року, але прем'єру скасували.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.

Хто такий Іван Дорн? Іван Олександрович Дорн - український співак, музикант, автор пісень, продюсер, діджей, актор і телеведучий. Засновник і директор будинку культури та музичного видавництва Masterskaya, повідомляє "Вікіпедія".

