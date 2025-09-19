"Я як сирота": що сталося з мамою Катерини Бужинської в Криму

Ви дізнаєтеся:
Українська відома співачка Катерина Бужинська розповіла, в яких вона стосунках із мамою, яка залишилася жити в окупованому Росією Криму.
Як поділилася артистка в інтерв'ю Марічці Падалко, вона спілкується з мамою тільки телефоном і дуже сумує за нею.
"Сталося те, що мама в 2011-му чи 2012 році переїхала до Криму. І там залишилася. І з 2014 року я вже туди не могла їхати. І мама не приїжджала навіть, коли народилися малюки. Мама не приїхала на хрестини, мама вже залишилася там. Звичайно, ми спілкуємося телефоном, вона переживає. Але я як сирота. Вона вийшла заміж, я купила їй квартиру, і вона там залишилася", - зазначила Бужинська.
Співачка поділилася, що її мама отримувала погрози від російських окупантів, тому намагається не виносити свою сімейну історію в медіапростір.
"Її зараз вивезти я теж не можу. І я не дуже хочу сильно обговорювати це питання, щоб не привертати до неї увагу. Тому що за мною стежать. Ви розумієте, про що я говорю. Я не хочу, щоб моїм рідним через мене було погано", - сказала Катерина.
Також знаменитість зазначила, що її рідний брат Олег перебуває на фронті з перших днів повномасштабної війни в Україні.
"Війна не оминула нікого з нас. Мій рідний брат, професійний спортивний журналіст, футбольний коментатор Олег пішов добровольцем до лав ЗСУ. І були потрібні дрони, допомога, військова техніка, ремонт. І, звичайно, що я шукала, що б зробити, щоб було більше концертів, щоб допомагати ще більше", - додала Бужинська.
Дивіться відео інтерв'ю Катерини Бужинської:
Про персону: Катерина Бужинська
Катерина Бужинська - українська співачка, мецко-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі 1998 року, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів із 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.
