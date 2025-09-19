Моніка Беллуччі та Тім Бертон раптово розійшлись - деталі

Ви дізнаєтеся:
Відома актриса Моніка Беллуччі та голлівудський режисер Тім Бертон підтвердили, що їхні стосунки закінчилися. Свою заяву вони опублікували у виданні AFP.
Як стверджує пара, вони розлучилися на позитивній ноті і зберігають добрі стосунки.
"З величезною повагою і глибокою турботою один про одного Моніка Беллуччі і Тім Бертон вирішили розлучитися", - йдеться в їхній спільній заяві. Про конкретну причину раптового розриву зірки вирішили промовчати.
Шанувальників вразила новина про розставання пари, адже зовсім недавно Моніка і Тім сяяли на червоних доріжках і виглядали дуже щасливими.
Моніка Беллуччі і Тім Бертон - роман
Почуття акторки і режисера спалахнули 2022 року після зустрічі на кінофестивалі Lumière, де Моніка вручила Бертону нагороду за внесок у кінематограф. Папараці підловили пару в лютому 2023 року, а в червні Беллуччі підтвердила їхній роман в інтерв'ю Elle France. Пару називали дуже гармонійною, адже вони близькі за віком і знайшли кохання на новому етапі життя.
Після початку стосунків вони також стали колегами. Моніка Белуччі отримала роль у фільмі "Бітлджус Бітлджус" (Beetlejuice Beetlejuice), сиквелі культової стрічки Бертона
Раніше Главред повідомляв, що Моніка Беллуччі вийшла у світ зі своїм бойфрендом - режисером Тімом Бертоном. Пара з'явилася на сцені під час презентації студії Warner Bros. Pictures на CinemaCon 2024 у казино Caesars Palace у Лас-Вегасі, штат Невада.
Також уперше, не приховуючи своїх стосунків, Моніка Белуччі і Тім Бертон відвідали прем'єру фільму "Дияволик, хто ти?" (нової частини популярної італійської детективної франшизи) на 18-му Римському кінофестивалі. Пара виглядала щасливою і позувала тримаючись за руки.
Про персону: Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі - італійська актриса і модель. Популярність у кіно їй принесли фільми "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "Чумацьким шляхом", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра"", повідомляє портал "Вікіпедія".
