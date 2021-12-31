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Кеті Перрі в гарячій міні-сукні націдила пиво прямо зі своїх "банок" під час концерту

31 грудня 2021, 04:56

Незвичайне вбрання дозволило співачці втамувати спрагу на сцені.

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На концерті в Лас-Вегасі Кеті Перрі здивувала фанатів незвичайною витівкою / instagram.com/katyperry

У середу, 29 грудня, співачка Кеті Перрі дала концерт в Лас-Вегасі, яким відкрила свою першу музичну резиденцію в Resorts World.

Артистка виконувала старі хіти, а також представила новою пісню під назвою When I'm Gone.

Перрі відома своїми яскравими і незвичайними костюмами і сценічними постановками під час концертів. Так під час виступу у Вегасі вона багато уваги приділила темі пандемії, наприклад, спілкувалася з величезною захисною маскою та ін.

Перед тим як представити новий сингл, артистка переодяглася в міні-сукню з ключів від пивних банок, пивні банки також замінили їй бюстгальтер.

Перрі присіла на сцену, почала розмовляти з глядачами, і заявила, що її мучить спрага. Відкривши одну з банок на грудях, вона приставила до неї кухоль, в який почало литися пиво.

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Націдивши пінного напою, співачка підняла келих, вимовила тост, і з задоволенням зробила кілька ковтків.

Шанувальники, спостерігаючи за епатажною витівкою Кеті Перрі, схвально загуділи.

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Кеті Перрі наливає пиво з грудей / скріншот - youtube.com

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Раніше Анастасія Похрещук показала, як виглядала до того, "як накачала" найбільші вилиці в світі.

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