Кеті Перрі в гарячій міні-сукні націдила пиво прямо зі своїх "банок" під час концерту

Незвичайне вбрання дозволило співачці втамувати спрагу на сцені.
У середу, 29 грудня, співачка Кеті Перрі дала концерт в Лас-Вегасі, яким відкрила свою першу музичну резиденцію в Resorts World.
Артистка виконувала старі хіти, а також представила новою пісню під назвою When I'm Gone.
Перрі відома своїми яскравими і незвичайними костюмами і сценічними постановками під час концертів. Так під час виступу у Вегасі вона багато уваги приділила темі пандемії, наприклад, спілкувалася з величезною захисною маскою та ін.
Перед тим як представити новий сингл, артистка переодяглася в міні-сукню з ключів від пивних банок, пивні банки також замінили їй бюстгальтер.
Перрі присіла на сцену, почала розмовляти з глядачами, і заявила, що її мучить спрага. Відкривши одну з банок на грудях, вона приставила до неї кухоль, в який почало литися пиво.
Націдивши пінного напою, співачка підняла келих, вимовила тост, і з задоволенням зробила кілька ковтків.
Шанувальники, спостерігаючи за епатажною витівкою Кеті Перрі, схвально загуділи.
читайте такожЯк зараз виглядає вдова Миколи Караченцова-73-річна актриса Людмила Поргіна
Раніше Анастасія Похрещук показала, як виглядала до того, "як накачала" найбільші вилиці в світі.
Інші цікаві новини:
- Нове відео з Пугачовою "підірвало" мережу
- Злата Огневич маняще розкинулася на ліжку в білій сукні, з якої груди так і рветься назовні
- Катерина Бужинська оголила соковиті груди в блискучих сріблом одязі
- Надя Дорофєєва розповіла про нещасний випадок на концерті: "обличчя і волосся потрапили у вогонь"
- Анна Трінчер в екстремальній фотосесії знялася в одному купальнику на лютому морозі