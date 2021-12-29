Лобода або Шакіра: як виглядала Покрещук до того, як "накачала" найбільші вилиці в світі

Як виглядала українка з найбільшими вилицями у світі три роки тому / instagram.com/justqueen88

Всесвітньо відома своїми величезними вилицями українська модель і блогерка Анастасія Покрещук днями відзначила 33 День народження.

На честь цього дівчина вирішила оцінити, як змінилася за останній час. Так, вона виклала колаж з двох фото: 3 роки тому і зараз. На одному фото Похрещук ще не зробила свої знамениті вилиці, її волосся пофарбоване в блонд, а не в фірмовий малиновий.

На фотографіях наочно видно, який величезний шлях пройшла модель до зовнішності своєї мрії.

"30 років і 33, пацани! Кого вибереш ти?) Всього 3 роки різниці, результат [шикарний] (неценз.), я вважаю ;)", - підписала фото Покрещук.

Фанати блогерки порівняли її на фотографії "до" зі співачками Шакірою і Світланою Лободою.

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Анастасія Похрещук до філерів в вилицях і після / instagram.com/_just__queen_

Багато з них зізналися, що три роки тому, до вилиць і величезних губ, Похрещук виглядала краще. Інші ж бачать в перетвореннях дівчини неповторну індивідуальність, яка набагато красивіше шаблонних понять про ідеальну зовнішність.

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