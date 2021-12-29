Лобода або Шакіра: як виглядала Покрещук до того, як "накачала" найбільші вилиці в світі

Українська модель і блогерка сильно змінилася за останні три роки.
Всесвітньо відома своїми величезними вилицями українська модель і блогерка Анастасія Покрещук днями відзначила 33 День народження.
На честь цього дівчина вирішила оцінити, як змінилася за останній час. Так, вона виклала колаж з двох фото: 3 роки тому і зараз. На одному фото Похрещук ще не зробила свої знамениті вилиці, її волосся пофарбоване в блонд, а не в фірмовий малиновий.
На фотографіях наочно видно, який величезний шлях пройшла модель до зовнішності своєї мрії.
"30 років і 33, пацани! Кого вибереш ти?) Всього 3 роки різниці, результат [шикарний] (неценз.), я вважаю ;)", - підписала фото Покрещук.
Фанати блогерки порівняли її на фотографії "до" зі співачками Шакірою і Світланою Лободою.
Багато з них зізналися, що три роки тому, до вилиць і величезних губ, Похрещук виглядала краще. Інші ж бачать в перетвореннях дівчини неповторну індивідуальність, яка набагато красивіше шаблонних понять про ідеальну зовнішність.
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Раніше Maruv в нашийнику, ланцюгах і стразах сором'язливо прикрила промежину руками в латексних рукавичках.
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