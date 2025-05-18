Щоб пробитись та закріпитись: РФ використовує нову 'античну' тактику на фронті

Окупанти використовують незвичайну тактику для атак на Донеччині.

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Ситуація біля Торецька / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

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Окупанти атакують позиції ЗСУ під Торецьком

Росіяни намагаються прориватись на мотоциклах

Ця тактика дозволяє окупантам швидко пробиватися на другу лінію оборони

Армія країни-агресора Росії атакує позиції ЗСУ в районі Торецька на Донеччині, використовуючи мотоцикли для швидких маневрів. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, логіка таких дій ворога - давня, ще з античних часів: використовувати швидкі мобільні засоби для ударів на флангах.

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"Це фактично ще з часів античності була така логіка. Береш щось швидкісне - або коня, або колісницю - і намагаєшся (задіяти, - ред.) на фланзі", - сказав він.

Трегубов додав, що у сучасному контексті - це мотоцикли, якими російські військові намагаються прориватися на стиках зон контролю підрозділів, де найменше спостереження.

"Мотоцикл, як засіб доставки, допомагає швидко подолати так звану kill-zone, простір, який пробивається і прострілюється дронами. І більш того, якщо порівнювати з бронетехнікою, то якщо і прилетить дрон, то він знищить не 10 осіб в одному БТР, а одну особу на мотоциклі", - пояснив він.

Зазначається, що тактика використання мотоциклів дозволяє окупантам швидко пробиватися на другу лінію оборони й закріплюватися, очікуючи підкріплення. Однак, українські сили продовжують відбивати атаки в цьому напрямку.

Торецьк / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, російські окупанти намагалися перетнути державний кордон України у Харківській області. Але українські військові не дали ворогу втілити задумане.

Також відомо, що окупаційна армія країни-агресорки Росії нарощує активність у Харківській області. Лише Третя штурмова бригада відбила на цьому напрямку близько 80 штурмів протягом тижня.

Крім того, російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування та розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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