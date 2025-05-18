"Росію накриє економічна криза": ЄС готує серйозний удар по Москві

Євросоюз може посилити тиск на Путіна.

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Європа може запровадити нищівні санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН

Коротко:

Євросоюз розглядає запровадження повного торгівельного ембарго проти Росії

Майбутні санкції можуть суттєво вдарити по економіці Росії

Днями раніше Європа висувала Росії ультиматум, погрожувала запровадити жахливі санкції, якщо диктатор Володимир Путін не погодиться на перемир’я. Політичний аналітик, історик Олександр Палій у коментарі Главреду спрогнозував, чи реалізує Європа свої погрози.

Експерт нагадав, що санкції можуть стосуватися енергетичних та банківських сфер.

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"І це буде боляче для Росії, адже її економіка, м’яко кажучи, не у квітучому стані, тому для російської економіки цей удар буде серйозним у будь-якому разі", - сказав Палій.

Крім того, після відмови Росії від 30-денного припинення вогню на фронті, Євросоюз розглядає запровадження повного торгівельного ембарго проти Росії. Політичний аналітик вважає, що Європа все ж може завдати "нокаутуючого удару" по російській економіці.

"Це цілком можливо. І для Росії це матиме вкрай негативні наслідки, адже створить велику дірку в її бюджеті, призведе до внутрішньої турбулентності та спровокує кризу в інших сферах, зокрема в банківській. А далі спрацює "ефект доміно", і Росію накриє економічна криза", - переконаний Палій.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, США і Європа готові ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами. Санкції можуть торкнутися Центрального банку РФ і "тіньового флоту", який транспортує російську нафту через Балтійське море.

Нагадаємо, у матеріалі Politico йшлося, що після відмови російського диктатора Володимира Путіна встановити режим тиші на фронті лідери Європейського союзу та Британії шукають способи завдати "карколомного удару" по російській економіці. Один із варіантів тиску на Кремль - повне торговельне ембарго або тарифи на російський експорт.

Нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила,що європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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