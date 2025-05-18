Росія не зможе воювати вічно: українцям сказали, скільки ще триватиме війна

Експерт розповів, коли з'явиться перспектива закінчити війну.

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Коли можливе завершення війни / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви аналітика:

Росія наближається до виснаження

Україна успішно знищує ракети і боєприпаси ворога

Ймовірно, війна триватиме ще близько року

На зустрічі в Стамбулі російська делегація запевняла, що "Росія може воювати вічно", але насправді все це лише "понти". Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний аналітик, історик Олександр Палій.

За його словами, Росія виробляє зараз у великій кількості ракети і боєприпаси, але Україна все це успішно знищує.

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"Росія впевнено рухається до виснаження. Зокрема, це прекрасно видно за таким показником як танки і бронетехніка - російське виробництво не встигає компенсувати втрати цієї техніки на полі бою", - наголосив він.

Аналітик також додав, що перемир'я навряд чи буде, а війна триватиме ще близько року, максимум півтора.

"Її завершення (війни, - ред.) насамперед буде зумовлене виснаженням Росії. Коли Росія відчує, що вона вперлася в стіну лобом і вже не здатна досягти жодних територіальних здобутків, натомість збільшилася кількість ударів, які вона отримує у відповідь, з'явиться перспектива закінчити війну", - підсумував Палій.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у результаті телефонної розмови державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Вашингтон закликав до негайного припинення війни.

Минулого четверга високопоставлені представники країни-окупанта Росії заявили Сполученим Штатам, що Володимир Путін не хоче обговорювати мирний план із 22 пунктів, який нібито розробив Стів Віткофф за участю України та Європи.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні не може тривати ще десять років. Однак точні терміни її завершення сказати не може ніхто.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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