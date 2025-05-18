Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія не зможе воювати вічно: українцям сказали, скільки ще триватиме війна

Марія Николишин
18 травня 2025, 11:38
104
Експерт розповів, коли з'явиться перспектива закінчити війну.
Росія не зможе воювати вічно: українцям сказали, скільки ще триватиме війна
Коли можливе завершення війни / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви аналітика:

  • Росія наближається до виснаження
  • Україна успішно знищує ракети і боєприпаси ворога
  • Ймовірно, війна триватиме ще близько року

На зустрічі в Стамбулі російська делегація запевняла, що "Росія може воювати вічно", але насправді все це лише "понти". Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний аналітик, історик Олександр Палій.

За його словами, Росія виробляє зараз у великій кількості ракети і боєприпаси, але Україна все це успішно знищує.

відео дня

"Росія впевнено рухається до виснаження. Зокрема, це прекрасно видно за таким показником як танки і бронетехніка - російське виробництво не встигає компенсувати втрати цієї техніки на полі бою", - наголосив він.

Аналітик також додав, що перемир'я навряд чи буде, а війна триватиме ще близько року, максимум півтора.

"Її завершення (війни, - ред.) насамперед буде зумовлене виснаженням Росії. Коли Росія відчує, що вона вперлася в стіну лобом і вже не здатна досягти жодних територіальних здобутків, натомість збільшилася кількість ударів, які вона отримує у відповідь, з'явиться перспектива закінчити війну", - підсумував Палій.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у результаті телефонної розмови державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Вашингтон закликав до негайного припинення війни.

Минулого четверга високопоставлені представники країни-окупанта Росії заявили Сполученим Штатам, що Володимир Путін не хоче обговорювати мирний план із 22 пунктів, який нібито розробив Стів Віткофф за участю України та Європи.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні не може тривати ще десять років. Однак точні терміни її завершення сказати не може ніхто.

Читайте також:

Хто такий Олександр Палій

Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант.

Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олександр Палій новини України війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
До України повертається тепло: де і коли розігріє до +29 °С

До України повертається тепло: де і коли розігріє до +29 °С

12:06Синоптик
Путін назвав нові вимоги для закінчення війни та пояснив цілі Росії - що відомо

Путін назвав нові вимоги для закінчення війни та пояснив цілі Росії - що відомо

11:43Війна
Ворог намагався прорвати кордон в одній з областей: ЗСУ дали жорстку відсіч

Ворог намагався прорвати кордон в одній з областей: ЗСУ дали жорстку відсіч

10:46Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Чому Закарпатську область не назвали Ужгородською: історик здивував відповіддю

Чому Закарпатську область не назвали Ужгородською: історик здивував відповіддю

Гороскоп Таро на червень 2025: Овнам - мудрість, Тельцям - нагорода, Близнюкам - гроші

Гороскоп Таро на червень 2025: Овнам - мудрість, Тельцям - нагорода, Близнюкам - гроші

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

За кілька годин до фіналу: букмекери дали драматичний прогноз для України на Євробаченні-2025

За кілька годин до фіналу: букмекери дали драматичний прогноз для України на Євробаченні-2025

Останні новини

12:30

Щоб пробитись та закріпитись: РФ використовує нову "античну" тактику на фронті

12:25

Китайський гороскоп на завтра 19 травня: Щурам - страх, Тиграм - жертви

12:09

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 травня

12:06

До України повертається тепло: де і коли розігріє до +29 °С

11:43

Путін назвав нові вимоги для закінчення війни та пояснив цілі Росії - що відомоВідео

Євробачення-2025 гранд фінал: онлайн-трансляція шоуЄвробачення-2025 гранд фінал: онлайн-трансляція шоу
11:38

Росія не зможе воювати вічно: українцям сказали, скільки ще триватиме війна

11:33

"Зірочка палай": NEMO повторили образ Анни Трінчер на Євробаченні 2025

11:03

Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 травня

10:46

Ворог намагався прорвати кордон в одній з областей: ЗСУ дали жорстку відсіч

Реклама
10:43

Чи готова Європа до відправки миротворців в Україну: Мерц здивував заявою

09:58

Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

09:49

Що буде з доларом до кінця травня: банкір відповів, чи чекати на сюрпризи

09:29

Гороскоп на завтра 19 травня: Тельцям - великі гроші, Стрільцям - романтика

09:26

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 травня (оновлюється)

09:21

Що було на місці Києва до Київської Русі: секрет розкопали на Подолі в 1970-хВідео

08:57

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:55

Потрощені будинки та спалені автівки: Росія атакувала Україну 273 дронами

08:52

Якщо Україна відмовиться від капітуляції: в ISW розкрили "теорію перемоги" Путіна

08:51

Гороскоп на тиждень з 19 до 25 травня: Тельці вирішать проблеми, Ракам - стрес

08:10

Кадирову набридло бути главою ЧечніПогляд

Реклама
07:36

РФ атакувала Київську область дронами: є загибла, серед поранених - дитинаФото

07:10

Де 3 відмінності між чашками: лише люди із "зором орла" вгадають за 11 секунд

06:10

Один зі сценаріїв перемогиПогляд

05:51

Росія довго не зможе воювати: в ЗСУ оцінили шанси противника

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 9

05:10

Чи є гріхом не ходити до церкви щонеділі: священник відповівВідео

04:31

Як правильно тримати клатч: названо найелегантніший спосіб

04:15

Євробачення-2025: про що пісня Wasted Love переможця JJВідео

03:35

Шанувальник співачки-путіністки та син айтішника: що відомо про переможця Євробачення

03:03

Євробачення 2025: як проголосували за Україну інші країни

03:00

Супертест на IQ: знайдіть 5 кісточок від кавуна за 5 секунд

02:56

"Це була дика поїздка": Ziferblat дали перший коментар після несподіваного фіналу Євробачення-2025Відео

02:30

Розмова з Трампом не допоможе, Путін "дотискатиме" – тривожний прогноз

02:07

Хто став переможцем Євробачення 2025 - букмекери помилилися

01:47

Кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2025

00:37

Скандал на Євробаченні 2025: виступ Ізраїлю намагалися зірвати

17 травня, субота
23:51

Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним - Рубіо

23:17

Шапка-вушанка та вечірня сукня: як відбулося відкриття Євробачення 2025

22:52

Євробачення 2025: Україна шикарно виступила в БазеліВідео

22:31

"Головне - тиснути на РФ": Зеленський уперше зустрівся з новим прем'єром Канади

Реклама
22:15

"Життя Путіна закінчиться": названо причину відмови РФ від припинення вогню

21:16

"Це край": комбат 47-ї бригади обурився наказами і подав "відповідний рапорт"

21:12

"Він боїться": Зеленський пояснив, чому Путін не приїхав на переговори до Туреччини

20:28

"Час закінчити війну": у Трампа "дали установку" РФ щодо припинення вогню

19:51

Євробачення 2025: як голосувати у фіналі конкурсу

19:50

Зірвав 7-хвилинні овації: соліст U2 з'явився в Каннах з українськими військовими

19:23

Чому Закарпатську область не назвали Ужгородською: історик здивував відповіддю

19:19

Гороскоп на сьогодні 18 травня: Близнюкам - прибуток, Терезам - важливе повідомлення

19:10

Блокада в морі та повітрі: що чекає на Росію після торговельного ембарго ЄСПогляд

18:51

Зеленський приїде на інавгурацію Папи Лева XIV: літак уже приземлився в Римі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти