П'є вже на вулиці: пошарпану Брітні Спірс у дивному вигляді зняли папараці

Американська співачка потрапила в непривабливому вигляді в камери папараці.

Брітні Спірс половили з келихом/ колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Коротко:

Що робила Брітні Спірс

У якому вигляді її зняли

Американську популярну співачку Брітні Спірс було помічено на прогулянці в Лос-Анджелесі з келихом шампанського в руці після того, як вона висловила стурбованість своєю нещодавньою дивною поведінкою.

Згідно з фотографіями, отриманими Page Six, виконавицю хіта "Toxic" помітили з напоєм у руці після виходу з винного бару.

відео дня

Команда Спірс заявила, що поп-зірка не вживала алкоголь під час цієї рідкісної вилазки.

Представник Спірс не відповів на запит про коментар, проте співачка розкритикувала фотографії та відео, опублікованому в Instagram у четвер.

Вона назвала папараці "неймовірно жорстокими", сказавши, що вони завжди роблять її "найгірші фотографії", і що вона "не може нікуди піти", не зазнаючи утисків. "Це так образливо", - додала вона.

Подивитися фото Брітні зі злощасної прогулянки можна тут

На фотографіях зірка виходить із закладу і прямує до своєї машини в супроводі одного зі співробітників винного бару.

Брітні Спірс вигуляла келих / ua.depositphotos.com

34-річна Спірс спробувала залишитися непоміченою, одягнувши сонцезахисні окуляри та білий мереживний шарф. Образ доповнили коричневий картатий блейзер, вдягнений поверх укороченої мереживної сорочки і синіх джинсів із низькою посадкою. Спірс також доповнила образ коричневими туфлями на підборах і сіро-коричневою сумочкою.

Що стосується її образу, то Спірс нафарбувала губи яскраво-червоною помадою і уклала волосся недбалими хвилями навколо обличчя.

Похід виконавиці хіта "Gimme More" до винного бару стався на тлі побоювань за її здоров'я, що зростають.

Про персону: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

