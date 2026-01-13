Періс Хілтон розкрила правду про стан Брітні Спірс

Хілтон і Спірс є близькими подругами вже більше двадцяти років.

Брітні Спірс зараз - Періс Хілтон розповіла про життя співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

На початку двохтисячних світська левиця Періс Хілтон і співачка Брітні Спірс були символом гламуру. Разом вони з'являлися на вечірках і світських заходах, і задавали тон модному світу.

Зараз Хілтон вгамувалася, вийшла заміж, виховує двох дітей і розвиває бізнес-імперію. Що ж стосується Спірс, то вона покинула сцену і з'являється лише в соціальних мережах і дивних скандалах світських хронік. Поведінка Брітні турбує шанувальників - нерідко їй приписують різні порушення психіки.

Однак близька подруга поп-ікони, яка досі підтримує зв'язок з нею, впевнено заявляє - Бріт в повному порядку. Як повідомляє видання Daily Mail, на недавньому світському заході The WWD Style Awards Періс Хілтон на питання про Брітні Спірс відповіла: "Вона добре справляється. З нею дійсно все гаразд".

Брітні Спірс і Періс Хілтон дружать вже багато років / instagram.com/parishilton

Про персону: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

