Гаряча Демі Роуз в чуттєвому образі показала бюст 6 розміру

Виріз на сукні у моделі - просто очей не відірвати!
26-річна модель і блогерка Демі Роуз завоювала любов і відданість шанувальників своєю незвичайною зовнішністю. Дівчина має досить пишні форми і тоненьку талію, за що її прозвали " британською Кім Кардашьян".
І якщо тіло Кім - результат ювелірної роботи пластичних хірургів, то Роуз такою привабливою створила сама Матінка-Природа.
Крутостегна красуня з 6 розміром грудей охоче демонструє своє тіло, причому нерідко одягу на ній залишається вкрай мало. Однак навіть в вбраннях, які на перший погляд виглядають цілком невинно, моделі вдається виглядати справжньою секс-бомбою.
Наприклад, на сторінці Роуз в Instagram, за якою стежать більше 19 мільйонів підписників, з'явився ролик, на якому вона позує в простій сукні ніжного персикового відтінку. Але неосяжне декольте моделі не дозволяє відвести погляд від екрану.
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