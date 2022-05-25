Гаряча Демі Роуз в чуттєвому образі показала бюст 6 розміру

Демі Роуз показала бюст 6 розміру / instagram.com/demirose

26-річна модель і блогерка Демі Роуз завоювала любов і відданість шанувальників своєю незвичайною зовнішністю. Дівчина має досить пишні форми і тоненьку талію, за що її прозвали " британською Кім Кардашьян".

І якщо тіло Кім - результат ювелірної роботи пластичних хірургів, то Роуз такою привабливою створила сама Матінка-Природа.

Крутостегна красуня з 6 розміром грудей охоче демонструє своє тіло, причому нерідко одягу на ній залишається вкрай мало. Однак навіть в вбраннях, які на перший погляд виглядають цілком невинно, моделі вдається виглядати справжньою секс-бомбою.

Наприклад, на сторінці Роуз в Instagram, за якою стежать більше 19 мільйонів підписників, з'явився ролик, на якому вона позує в простій сукні ніжного персикового відтінку. Але неосяжне декольте моделі не дозволяє відвести погляд від екрану.

Демі Роуз показала бюст 6 розміру / instagram.com/demirose

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