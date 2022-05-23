Анна Неплях у нижній білизні показала розповнілу фігуру

Анна Неплях в нижній білизні показала розповнілу фігуру / instagram.com/neplyah

Міс Україна-Всесвіт, модель Анна Неплях показала, як змінилася її фігура за місяці війни в Україні.

Дівчина зізналася, що її параметри сильно постраждали, так як вона з тих людей, хто заїдає свій стрес. Неплях відносить себе до того типу, який "шукає розраду і безпеку в їжі". Набір ваги вона називає "підсвідомим бажанням відгородитися від зовнішнього світу".

Модель розповіла, що набрала 9 кг - при зрості в 173 см вона важить зараз 68 кг. На своїй сторінці в Instagram вона виклала фото в нижній білизні щоб показати зміни фігури.

Схоже, вона не сильно засмутилася подібним метаморфозам, і намагається помічати плюси не тільки на вагах. Так модель підкреслила, що набирає вагу рівномірно у всіх частинах тіла, тому її фігура виглядає гармонійно.

Також Неплях написала змістовний пост про те, як зайва вага пов'язана з психологічним станом людини.

Анна Неплях в нижній білизні показала розповнілу фігуру / instagram.com/neplyah

У коментарях підписниці стали ділитися своїми історіями змін у вазі за час війни, і подякували Анні за розповідь про те, про що зазвичай жінки говорити ніяковіють.

Анна Неплях показала розповнілу фігуру/ instagram.com/neplyah

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