"В день смерті Кузьми": Могилевська потрапила в серйозне ДТП, що відомо

Юрій Берендій
2 лютого 2026, 21:41оновлено 2 лютого, 22:16
Українська співачка Наталія Могилевська повідомила про серйозну дорожньо-транспортну пригоду, в яку потрапила, опублікувавши відео з місця аварії.
Наталія Могилевська потрапила в ДТП - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Могилевська повідомила про те, що потрапила в ДТП
  • Співачка опублікувала відео з наслідками аварії

Українська співачка Наталія Могилевська потрапила у серйозне ДТП. Про це вона повідомила у своєму Instagram, опублікувавши відповідне відео.

"Друзі, у нас невеличка аварія. А я чекаю таксі", - сказала у відео відома українська співачка.

Крім того, у підписі до відео вона закликала водіїв зважати на ожеледицю на дорозі.

"Потрапили в ДТП. Друзі, бережіть себе, будьте уважними на дорозі. Всюди ожеледиця та дуже слизько", - зазначила вона.

Прихильники Наталії Могилевської у коментарях одразу звернули увагу на те, що ДТП відбулось в той же день, коли в аварії загинув український співак Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін).

  • "Прямо в день смерті Кузьми, він підставив своє крило, слава Богу що все обійшлося, вас Кузьма оберіг"
/ Скріншот
  • "Саме згадували за Кузьму сьогодні. Бережіть себе, Наталю"
  • "Кузьма Скрябін підставив своє крило. Бережіть себе"
  • "Це якась закодована дата на автомобільні аварії - привіт з того світу від Кузьми. Слава богу що тільки авто постраждало..."
/ Скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 лютого відома українська співачка Наталя Могилевська поділилася емоційним дописом у річницю загибелі свого друга й колеги Кузьми Скрябіна, опублікувавши в Instagram архівні світлини з музикантом.

Раніше, 23 січня, артистка, яка зазвичай не афішує особисте життя, зробила виняток і показала підписникам у Telegram романтичний кадр зі своїм обранцем, дозволивши зазирнути у приватну атмосферу пари.

18 січня Могилевська після сімейної поїздки на Тенеріфе розповіла в Instagram про проблеми з будинком, що виникли через відключення електроенергії, зазначивши, що перед її чоловіком постало непросте завдання.

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Як за прикметами на Стрітення зрозуміти, коли прийде весна

14:42

На Полтавщині тримається лютий холод: коли мороз піде на спад

14:23

Електрик розповів, як правильно підключати генератор до будинку

