'В день смерті Кузьми': Могилевська потрапила в серйозне ДТП, що відомо

Про що йдеться у матеріалі:
- Могилевська повідомила про те, що потрапила в ДТП
- Співачка опублікувала відео з наслідками аварії
Українська співачка Наталія Могилевська потрапила у серйозне ДТП. Про це вона повідомила у своєму Instagram, опублікувавши відповідне відео.
"Друзі, у нас невеличка аварія. А я чекаю таксі", - сказала у відео відома українська співачка.
Крім того, у підписі до відео вона закликала водіїв зважати на ожеледицю на дорозі.
"Потрапили в ДТП. Друзі, бережіть себе, будьте уважними на дорозі. Всюди ожеледиця та дуже слизько", - зазначила вона.
Прихильники Наталії Могилевської у коментарях одразу звернули увагу на те, що ДТП відбулось в той же день, коли в аварії загинув український співак Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін).
- "Прямо в день смерті Кузьми, він підставив своє крило, слава Богу що все обійшлося, вас Кузьма оберіг"
- "Саме згадували за Кузьму сьогодні. Бережіть себе, Наталю"
- "Кузьма Скрябін підставив своє крило. Бережіть себе"
- "Це якась закодована дата на автомобільні аварії - привіт з того світу від Кузьми. Слава богу що тільки авто постраждало..."
Наталія Могилевська - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 лютого відома українська співачка Наталя Могилевська поділилася емоційним дописом у річницю загибелі свого друга й колеги Кузьми Скрябіна, опублікувавши в Instagram архівні світлини з музикантом.
Раніше, 23 січня, артистка, яка зазвичай не афішує особисте життя, зробила виняток і показала підписникам у Telegram романтичний кадр зі своїм обранцем, дозволивши зазирнути у приватну атмосферу пари.
18 січня Могилевська після сімейної поїздки на Тенеріфе розповіла в Instagram про проблеми з будинком, що виникли через відключення електроенергії, зазначивши, що перед її чоловіком постало непросте завдання.
Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
