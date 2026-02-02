'В день смерті Кузьми': Могилевська потрапила в серйозне ДТП, що відомо

Українська співачка Наталія Могилевська повідомила про серйозну дорожньо-транспортну пригоду, в яку потрапила, опублікувавши відео з місця аварії.

Наталія Могилевська потрапила в ДТП - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Могилевська повідомила про те, що потрапила в ДТП

Співачка опублікувала відео з наслідками аварії

Українська співачка Наталія Могилевська потрапила у серйозне ДТП. Про це вона повідомила у своєму Instagram, опублікувавши відповідне відео.

"Друзі, у нас невеличка аварія. А я чекаю таксі", - сказала у відео відома українська співачка.

Крім того, у підписі до відео вона закликала водіїв зважати на ожеледицю на дорозі.

"Потрапили в ДТП. Друзі, бережіть себе, будьте уважними на дорозі. Всюди ожеледиця та дуже слизько", - зазначила вона.

Прихильники Наталії Могилевської у коментарях одразу звернули увагу на те, що ДТП відбулось в той же день, коли в аварії загинув український співак Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін).

"Прямо в день смерті Кузьми, він підставив своє крило, слава Богу що все обійшлося, вас Кузьма оберіг"

/ Скріншот

"Саме згадували за Кузьму сьогодні. Бережіть себе, Наталю"

"Кузьма Скрябін підставив своє крило. Бережіть себе"

"Це якась закодована дата на автомобільні аварії - привіт з того світу від Кузьми. Слава богу що тільки авто постраждало..."

/ Скріншот

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

