"Особливо не вистачає": Могилевська зворушливо звернулася до загиблого Скрябіна

Співачка вшанувала пам'ять свого зіркового друга.

Наталія Могилевська та Кузьма Скрябін / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Наталія Могилевська згадала Кузьму Скрябіна в річницю його смерті

Що сказала співачка

Відома українська співачка Наталя Могилевська написала зворушливе зізнання в річницю смерті свого друга і колеги Кузьми Скрябіна. Артистка опублікувала архівні фото з музикантом в Instagram.

Могилевська і Скрябін були друзями багато років і випустили спільну пісню "Не даєш". Співачка поділилася знімками з їхніх спільних виступів і зізналася, що дуже сумує за близькою людиною.

Наталія Могилевська про смерть Скрябіна / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Саме зараз тебе особливо не вистачає", — написала Наталя.

Співак пішов з життя 11 років тому, але багато колег з українського шоу-бізнесу досі з особливою теплотою ставляться до Скрябіна і шанують його пам'ять. Наталя зізналася, що буде згадувати про друга до кінця свого життя.

"Поки буду жити — буду тебе пам'ятати...", — висловилася Могилевська.

Як помер Скрябін / фото: instagram.com, Наталя Могилевська

Кузьма Скрябін — причина смерті

Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) загинув 2 лютого 2015 року в результаті жахливої ДТП в Дніпропетровській області. Офіційною причиною смерті стали травми, несумісні з життям, отримані при лобовому зіткненні його позашляховика з молоковозом.

Наталія Могилевська і Кузьма Скрябін "Не даєш" — дивитися кліп:

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

