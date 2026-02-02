"Особливо не вистачає": Могилевська зворушливо звернулася до загиблого Скрябіна

Ви дізнаєтеся:
- Наталія Могилевська згадала Кузьму Скрябіна в річницю його смерті
- Що сказала співачка
Відома українська співачка Наталя Могилевська написала зворушливе зізнання в річницю смерті свого друга і колеги Кузьми Скрябіна. Артистка опублікувала архівні фото з музикантом в Instagram.
Могилевська і Скрябін були друзями багато років і випустили спільну пісню "Не даєш". Співачка поділилася знімками з їхніх спільних виступів і зізналася, що дуже сумує за близькою людиною.
"Саме зараз тебе особливо не вистачає", — написала Наталя.
Співак пішов з життя 11 років тому, але багато колег з українського шоу-бізнесу досі з особливою теплотою ставляться до Скрябіна і шанують його пам'ять. Наталя зізналася, що буде згадувати про друга до кінця свого життя.
"Поки буду жити — буду тебе пам'ятати...", — висловилася Могилевська.
Кузьма Скрябін — причина смерті
Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) загинув 2 лютого 2015 року в результаті жахливої ДТП в Дніпропетровській області. Офіційною причиною смерті стали травми, несумісні з життям, отримані при лобовому зіткненні його позашляховика з молоковозом.
Наталія Могилевська і Кузьма Скрябін "Не даєш" — дивитися кліп:
Про особу: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).
