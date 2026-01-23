Як на "Титаніку": Могилевська показала чоловіка в ніжних обіймах

Наталія Могилевська приховувала свого коханого від чужих очей.

Наталія Могилевська чоловік / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Як виглядає чоловік Наталії Могилевської

Співачка показала романтику з коханим

Українська співачка Наталя Могилівська вважає за краще приховувати від публічності свого обранця, але іноді дає шанувальникам можливість зазирнути за лаштунки їхнього особистого життя. У Telegram співачка опублікувала знімок, на якому зафіксований романтичний момент пари.

На фотографії Наталя і її чоловік Валентин стоять спиною до камери на терасі, розташованій прямо біля океану. Співачка піднялася на стілець, щоб бути вище, і широко розкинула руки, ловлячи нічний бриз. Чоловік артистки ніжно обійняв її ззаду, повторюючи позу з відомого фільму "Титанік". Імовірно, пара зробила знімок під час свого недавнього відпочинку на Тенеріфе.

Як виглядає чоловік Могилевської / фото: Telegram

Могилевська не показує обличчя свого чоловіка в соцмережах. Раніше співачка зізнавалася, що Валентин сам не хоче публічності, і вона поважає його рішення. Незважаючи на це, дружину зірки можна часто побачити на її концертах.

Наталія Могилевська — особисте життя

Після початку повномасштабного вторгнення Наталя Могилевська зустріла нове кохання — чоловіка на ім'я Валентин. Головною подією стало те, що пара усиновила двох сестер-сиріт — Мішель і Софію. Наталя довгий час приховувала цей факт, оберігаючи спокій дітей, і лише на початку 2024 року офіційно підтвердила, що стала матір'ю.

Про особу: Наталія Могилівська Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

