Могилевська повернула доньок в Україну і розкрила, що їх чекало: "У чоловіка величезна задача"

Наталія Могилівська розповіла про складну ситуацію.

Наталія Могилевська повернулася в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Наталія Могилівська з родиною повернулася в Україну

В якому стані її будинок

Відома співачка Наталя Могилевська повернулася з сімейного відпочинку на Тенеріфе і відверто розповіла, що сталося з її будинком під час відключень світла. Артистка поділилася в Instagram, що у її чоловіка з'явилося дуже складне завдання.

За словами Могилевської, блекаут не пощадив її приватний будинок. Оскільки в ньому є камін, співачка сподівалася, що її житло стане підтримкою для рідних. Але ситуація виявилася гіршою, ніж очікувалося — температура в будинку опустилася до 10 градусів.

Наталія Могилевська про блекаут / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Я була впевнена, що наш будинок може стати підтримкою для моїх рідних і близьких, тому що у мене хоча б камін. Але ми приїхали — і в будинку мінусова температура, замерзли труби, немає води, світла 4 доби, зв'язку теж немає", — розповіла Наталя.

Співачка поділилася, що тепер перед її чоловіком стоїть складне завдання — привести будинок у житловий стан. Незважаючи на ситуацію, дочкам з понеділка потрібно йти до навчальних закладів, тому діяти потрібно швидко.

Будинок Наталії Могилевської / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Зараз у мого чоловіка величезне завдання: як відігріти будинок, як розморозити труби і що буде, коли вони розмірзнуться... Ми виявили два обігрівачі по 500 W, які не сушать повітря і споживають дуже мало енергії. Завдяки сонячним батареям вдень вдалося трохи нагріти інші кімнати. А з понеділка діти підуть до школи і садочка", — розповіла Могилевська.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

