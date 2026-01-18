Могилевська повернула доньок в Україну і розкрила, що їх чекало: "У чоловіка величезна задача"

Ви дізнаєтеся:
- Наталія Могилівська з родиною повернулася в Україну
- В якому стані її будинок
Відома співачка Наталя Могилевська повернулася з сімейного відпочинку на Тенеріфе і відверто розповіла, що сталося з її будинком під час відключень світла. Артистка поділилася в Instagram, що у її чоловіка з'явилося дуже складне завдання.
За словами Могилевської, блекаут не пощадив її приватний будинок. Оскільки в ньому є камін, співачка сподівалася, що її житло стане підтримкою для рідних. Але ситуація виявилася гіршою, ніж очікувалося — температура в будинку опустилася до 10 градусів.
"Я була впевнена, що наш будинок може стати підтримкою для моїх рідних і близьких, тому що у мене хоча б камін. Але ми приїхали — і в будинку мінусова температура, замерзли труби, немає води, світла 4 доби, зв'язку теж немає", — розповіла Наталя.
Співачка поділилася, що тепер перед її чоловіком стоїть складне завдання — привести будинок у житловий стан. Незважаючи на ситуацію, дочкам з понеділка потрібно йти до навчальних закладів, тому діяти потрібно швидко.
"Зараз у мого чоловіка величезне завдання: як відігріти будинок, як розморозити труби і що буде, коли вони розмірзнуться... Ми виявили два обігрівачі по 500 W, які не сушать повітря і споживають дуже мало енергії. Завдяки сонячним батареям вдень вдалося трохи нагріти інші кімнати. А з понеділка діти підуть до школи і садочка", — розповіла Могилевська.
Про особу: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).
