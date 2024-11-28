Фітнес-блогерці заборонили вхід у всі фітнес-зали: що сталося

Бразильська фітнес-блогерка потрапила в неприємний скандал.

https://glavred.net/stars/fitness-blogershe-zapretili-vhod-vo-vse-fitness-zaly-chto-sluchilos-10618373.html Посилання скопійоване

Блогерку позбавили права членства / Фото The Daily Mail

Коротко:

За що блогерку позбавили членства в клубі

На що схожі її тренування

Бразильській фітнес-інфлюенсерці Індіанарі Джанг, у якої 234 000 підписників в Instagram і ще 168 000 у TikTok, заборонили відвідувати спортзали в Санта-Катаріні та Ріу-Гранді-ду-Сул у Бразилії через її неоднозначні ролики.

Як пише The Daily Mail, у деяких роликах дівчина дійсно тренується, показуючи своє мускулисте тіло. "В інших вона, здається, просто треться об тренажери своїми геніталіями", - пише британський таблоїд.

відео дня

В одному відео, опублікованому в TikTok від 19 листопада, вона, здається, тре свою промежину об сидіння велосипеда, коли вона підіймається на нього і хихикає.

Індіанара, яка також створює контент для OnlyFans (онлайн-платформа для поширення відео та фотоконтенту - авт.), виконує схожі дії в інших відео TikTok, де вона також провокаційно дивиться в камеру.

Кліпи, мабуть, були зняті, коли інші люди також займалися в спортзалі.

Деякі з підписників Індіанари, схоже, насолоджуються непристойним контентом, підписники коментують її відео сердечками і просять її "публікувати більше".

Інші, однак, не були так задоволені контентом інфлюенсера, і один користувач TikTok написав: "Ха, ми можемо це розвинути?", а інший сказав: "Я був щасливий хвилину тому".

Керівники спортзалів також були обурені і вирішили в результаті заборонити їй відвідувати їх.

Мережа спортзалів Wave, що має шість філій у штаті Санта-Катаріна, де мешкає Індіанара, підтвердила, що членство інфлюенсерки було скасовано.

Фізичний спортзал у Сарапіранзі, штат Ріу-Граде-ду-Сул, зробив те саме, повідомили місцеві ЗМІ 27 листопада.

Індіанара також користувалася послугами відомих спортзалів, таких як міжнародна мережа Planet Fitness, яка має понад 2500 філій у кількох країнах, включно зі США, Канадою та Австралією, хоча вони офіційно не прокоментували цей випадок.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, колишня дружина відомого українського боксера В'ячеслава Узєлкова, який помер 9 листопада, українська фітнес-тренерка Марина Боржемська, влаштувала сесію запитань-відповідей своїми підписниками щодо здоров'я.

Раніше також популярна фітнес-тренерка назвала найгірший час для початку схуднення.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред