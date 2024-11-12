"Там шансів не було": про останні дні Узєлкова розповіла колега боксера

Аліна Шатернікова розкрила подробиці смерті Узєлкова.

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Смерть В'ячеслава Узєлкова - якими були останні дні Узєлкова / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Коротко:

В'ячеслав Узєлков помер 9 листопада 2024 року

Тиждень до смерті боксер провів у комі з якої так і не вийшов

Смерть українського боксера В'ячеслава Узєлкова, яка настала 9 листопада 2024 року, для багатьох виявилася несподіванкою - спортсмен активно розповідав про свої проблеми зі здоров'ям у соціальних мережах, але також хвалився успіхами в реабілітації, через що його шанувальники були переконані, що він іде на поправку.

Проте це було не так. Свій останній тиждень Узєлков провів у лікарні в комі, з якої перед смертю так і не вийшов.

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Про це розповіла віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова в коментарі для Oboz.ua. Вона зазначила, що вже в комі у В'ячеслава сталася зупинка серця - орган лікарі запустили, але боксер все одно не вижив.

"Там шансів не було. Тромбів було багато. Це не сталося раптово", - каже Шатернікова.

Помер В'ячеслав Узєлков - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як син і ексдружина емоційно відреагували на смерть В'ячеслава Узєлкова. Всупереч натягнутим стосункам спортсмена з сім'єю в останні роки, близькі віддали йому останню шану.

Крім того стала відома причина такої ранньої смерті боксера. Професійний спорт залишив на здоров'ї В'ячеслава Узєлкова незгладимий слід, який згодом призвів до летального результату.

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Хто такий В'ячеслав Узєлков? В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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