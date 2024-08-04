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Син В'ячеслава Узєлкова відрікся від боксера: що думає про це Марина Боржемська

Анна Підгорна
4 серпня 2024, 16:01
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Колишня дружина Узєлкова і мама його дітей прокоментувала публічну відвертість сина-підлітка.
В'ячеслав Узєлков, Марина Боржемська із сином
Боржемська відреагувала на слова сина, який засудив поведінку Узєлкова / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina

Український боксер і шоумен В'ячеслав Узєлков розлучався зі своєю дружиною, фітнес-тренером Мариною Боржемською, після 22 років у шлюбі зі скандалом: вона звинувачувала його в аб'юзі, він її - в маніпуляції дітьми. Нещодавно старша дитина колишнього подружжя, 15-річний Роберт, висловив свою думку про цю ситуацію.

Підліток став на бік матері і публічно заявив, що відрікається від батька. Роберт підтвердив слова Боржемської про те, що Узєлков мав величезний негативний вплив на їхню сім'ю.

Після такої публічної сповіді сина мовчання порушила його мама. У своєму блозі в Instagram вона висловила власну думку про рішення її первістка від Узєлкова.

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"Мій любий син, я дякую тобі за твій останній допис. Ти показав у ньому свою дорослість, мудрість, силу, біль, втрату та надбання. Я побачила твою сміливість бути чесним, не тільки перед собою, а й іншими – все це викликає велику повагу. У тебе є чому повчитися, а саме гідності та честі, відстоювати свої власні кордони, захищати своє найдорожче – родину, своїх дівчат. Ось воно відчуття, бути за камʼяною стіною, за мужніми плечима та відчути жіночу слабкість поруч із тобою. Пробач, що тобі довелося взяти все це у власні руки. ... Ми маємо вчитися говорити правду вголос, якби це не було складно та важко. Ми повинні захищатися аби не давати навіть крихітної можливості образити себе, тому що, в першу чергу, це нас руйнує та дуже ранить, формуючи внутрішні комплекси та невпевненість в собі. Читаючи твої рядки, я ще глибше відчула той пронизливий біль, з яким ти живеш та ми відчуваємо кожного разу торкаючись цієї теми", - написала Марина Боржемська, і висловила сподівання, що Роберт відчув полегшення від того, що нарешті висловив свої непрості емоції.

Син Боржемської та Узєлкова
Боржемська відреагувала на слова сина, який засудив поведінку Узєлкова / instagram.com/uzelkova.marina

Хто такий В'ячеслав Узєлков?

В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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