Джамала розповіла, як повернулася у форму після третіх пологів

Українська співачка Джамала, яка рік тому стала мамою третього хлопчика, поділилася своїми секретами схуднення після пологів.

Про це Джамала відповіла в Instagram. На запитання про те, як їй вдалося прийти у форму після третіх пологів, Джамала відповіла лаконічно. За її словами, після пологів минуло вже достатньо часу. "Час минув. Правильне харчування, спорт, масажі", - розповіла співачка.

Джамала відповіла на запитання про схуднення / Фото Instagram

Зазначимо, що крім того, що Джамала є прекрасною співачкою, вона ще й мама трьох синів. Будучи вагітною, Джамала не припиняла працювати і була задіяна у великих і важливих для України проєктах. Вона була суддею на національному відбірковому турі Євробачення, де обирала артистів, які представляли Україну на міжнародній арені.

Джамала виглядає на всі 100 / Скриншот YouTube

Про персону: Джамала Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

