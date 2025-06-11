Без жартів не обійшлося: наречений Лесі Нікітюк показав кумедний подарунок від ведучої

Нікітюк вирішила блиснути оригінальністю. І не прогадала.

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Леся Нікітюк наречений - Дмитро Бабчук показав подарунок від ведучої / колаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

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Майбутній чоловік Лесі Нікітюк 9 червня відзначав День народження

Дмитро Бабчук похвалився подарунком від зіркової коханої

Днями наречений української ведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, відзначив своє 29-річчя. Леді Ле оригінально привітала коханого в соціальних мережах, однак на цьому сюрпризи не закінчилися.

Сьогодні у своєму блозі в Instagram Бабчук показав, який подарунок отримав від Нікітюк на День народження. До підбору презенту для коханого Леся підійшла з креативом і властивим їй почуттям гумору.

відео дня

Так ведуча піднесла майбутньому чоловікові незвичайний аксесуар для автомобіля - килимки для салону у вигляді вовняного килима. Дмитру ідея припала до душі. "Подарунок шикарних коврів від жінки, котра тебе кохає", - з гордістю похвалився Бабчук у Мережі.

Леся Нікітюк наречений - Дмитро Бабчук показав подарунок від ведучої / instagram.com/special_my_profession

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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