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"Огидне відчуття": Джамала розповіла про захоплення окупантами будинку в Криму

Віталій Кірсанов
6 травня 2025, 21:28
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Джамала вважає, що репресії посилилися після її гучного виступу на "Євробаченні-2016" з піснею "1944".
колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaaaa
Джамала розповіла про захоплення окупантами будинку в Криму / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaaaa

Коротко:

  • Влітку 2023 року російські окупанти увірвалися в будинок її рідних
  • Джамала хоче вибачитися перед батьками

Українська популярна співачка Джамала поділилася переживаннями з приводу незаконного захоплення будинку її батьків в окупованому Криму, що стало для сім'ї важкою емоційною втратою. Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

Артистка пригадала, як улітку 2023 року російські окупанти увірвалися до будинку її рідних і "націоналізували" його, не маючи на це законного права. Хоча сама вона юридично давно не має стосунку до будинку - ще в 17 років виписалася, коли вступила до консерваторії, - тиск на родину продовжився.

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"Огидне відчуття, коли в твої речі залізли своїми лапами і копаються... Звичайно, мій батько з мамою переживають. Тому що юридично це неможливо. Коли я вступала до консерваторії в 17 років, я виписалася з дому. Там немає мого взагалі й сліду. Тобто будинок не мій, а моїх батьків, будинок мого діда. Це наша історія, і мені шкода", - зізнається Джамала.

Джамала вважає, що репресії посилилися після її гучного виступу на "Євробаченні-2016" з піснею "1944", яка викриває злочини радянського режиму проти кримських татар.

"Думаю, що я їх настільки зачіпаю, що після "1944" вони вже влаштовували тортури під будинком моїх батьків", - каже співачка.

Попри погрози та страх, Джамала не зупиняється. Вона продовжує нести голос свого народу, навіть розуміючи, що її активна позиція обертається стражданнями для близьких. Її мати пережила настільки сильний стрес, що розвився цукровий діабет.

"Мені хочеться вибачитися перед батьками за те, що я роблю, але не робити цього, я не можу. Просто сховатися і боятися - саме про це мріє "руский мир", - підсумувала Джамала.

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Джамала відповіла на хейт щодо того, що вона народила свого третього сина Аліма через те, щоб її чоловік мав змогу виїхати з України і звільнити свого чоловіка від мобілізації.

Раніше Главред розповідав про складне рішення Варвари Кошової. 17-річна дочка Євгена Кошового готується вступити в доросле життя, і їй доведеться зробити непростий вибір.

Також українська ведуча і журналістка Марічка Падалко показала, який зараз вигляд мають її батьки. Вона поділилася знімками на честь їхнього золотого весілля.

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Хто така Джамала?

Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й акторка, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

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