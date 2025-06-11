Після нещодавньої госпіталізації: Надя Дорофєєва розповіла про свій стан

Стисло:
- Надя Дорофєєва тиждень тому скаржилася на погане самопочуття
- Сьогодні зірка розповіла більше про свій стан
На початку червня українська співачка Надя Дорофєєва налякала шанувальників: вона опублікувала фото з лікарняної палати - у кадрі в руку артистки була введена крапельниця. Тоді Додо заявила, що "посипалася".
Тиждень Надя не коментувала свого самопочуття. Сьогодні в Instagram вона опублікувала свіже фото і поділилася своїми проблемами і переживаннями з шанувальниками. Dorofeeva зазначила, що останнім часом її фізичний і ментальний стан залишає бажати кращого. Вона також поцікавилася, як непрості часи переживають її підписники.
"Останні тижні мій стрес досяг якогось нового рівня. Мало сну, проблеми зі здоровʼям і дика втома. Я прокинулась вчора з відчуттям: Як же мені всіх нас шкода… Але іноді, думаю, можна дозволити собі зняти з себе маски і зізнатися хоча б собі — що так, мені дійсно важко! І тут головне — вчасно собі допомогти, адже наше першочергове завдання зберегти СЕБЕ! Як ви?" - написала Надя Дорофєєва.
У коментарях фанати артистки діляться своїми емоціями та намагаються підтримати зірку.
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Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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