У Джамали вкрали сценічний костюм з 'Євробачення-2016'

Коротко:
- Костюм створив український дизайнер Іван Фролов
- Сценічне вбрання деякий час зберігалося в музеї ABBA в Стокгольмі
Українська співачка Джамала шокувала фанатів несподіваним зізнанням: її сценічне вбрання з виступу на "Євробаченні-2016", з яким вона принесла Україні перемогу, було вкрадено.
Про це артистка розповіла у своїх Instagram-сторіз, відповідаючи на запитання фанатів.
"На жаль, у мене його вкрали", - написала Джамала і поділилася архівним фото з виступу.
Образ для фіналу "Євробачення" складався з темно-синіх штанів із мереживним візерунком і сукні-плаща з об'ємними рукавами. Його створив український дизайнер Іван Фролов, який на той момент тільки починав свій творчий шлях під брендом FROLOV.
Після тріумфу на конкурсі сценічне вбрання деякий час зберігалося в музеї ABBA в Стокгольмі - як символ перемоги України. Пізніше його повернули Джамалі. Однак, де саме сталася крадіжка і за яких обставин, - співачка поки що не розкриває.
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Хто така Джамала?
Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й акторка, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".
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