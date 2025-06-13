У Джамали вкрали сценічний костюм з 'Євробачення-2016'

Образ для фіналу "Євробачення" складався з темно-синіх штанів з мереживним візерунком і сукні-плаща.

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У Джамали вкрали костюм з "Євробачення-2016" / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaaa

Коротко:

Костюм створив український дизайнер Іван Фролов

Сценічне вбрання деякий час зберігалося в музеї ABBA в Стокгольмі

Українська співачка Джамала шокувала фанатів несподіваним зізнанням: її сценічне вбрання з виступу на "Євробаченні-2016", з яким вона принесла Україні перемогу, було вкрадено.

Про це артистка розповіла у своїх Instagram-сторіз, відповідаючи на запитання фанатів.

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"На жаль, у мене його вкрали", - написала Джамала і поділилася архівним фото з виступу.

Образ для фіналу "Євробачення" складався з темно-синіх штанів із мереживним візерунком і сукні-плаща з об'ємними рукавами. Його створив український дизайнер Іван Фролов, який на той момент тільки починав свій творчий шлях під брендом FROLOV.

Після тріумфу на конкурсі сценічне вбрання деякий час зберігалося в музеї ABBA в Стокгольмі - як символ перемоги України. Пізніше його повернули Джамалі. Однак, де саме сталася крадіжка і за яких обставин, - співачка поки що не розкриває.

Фото: скріншот

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