"Грудень, дощ, бруд, романтики нуль": Омаргалієва розповіла, як Тамерлан освідчувався їй

Новорічна ніч 2013-го року запам'ятається українській співачці Альоні Омаргалієвій назавжди. Адже саме тоді її коханий Тамерлан (Юрій Толоконніков) зробив їй пропозицію руки і серця.
Це сталося під час спільної поїздки пари до батьків Альони. "У далекому 2013 році ми з моїм хлопцем і партнером по сцені Тамерланом їхали в новорічну ніч до моїх батьків у Черкаси, щоб відсвяткувати свято разом. Раптом ми зупинилися біля таблички "Черкаси". Я нічого не розумію. Тамерлан каже: "Вийди, будь ласка, з машини". Я подумала, що щось сталося, а на вулиці – грудень, дощ, багнюка, романтики нуль. І тут він стає на одне коліно й питає, чи стану я його дружиною. Звісно, я відповіла "так". Це було дуже неочікувано", - розповіла Омаргалієва в бесіді з Viva.
Вона зазначила, що любить згадувати цю історію, адже вона пов'язана з дуже значущими подіями в її житті. "Це було кумедно і дуже зворушливо водночас. Пропозиція була з 31 грудня на 1 січня, а весілля ми зіграли 26 червня. Це був чудовий день, який ми досі тепло згадуємо", - каже співачка.
