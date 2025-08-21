"Грудень, дощ, бруд, романтики нуль": Омаргалієва розповіла, як Тамерлан освідчувався їй

Альона Омаргалієва зовсім не очікувала чогось подібного.

https://glavred.net/stars/dekabr-dozhd-gryaz-romantiki-nol-omargalieva-rasskazala-kak-tamerlan-delal-ey-predlozhenie-10691654.html Посилання скопійоване

Альона Омаргалієва чоловік - співачка розповіла про пропозицію від Тамерлана / колаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Читайте більше:

Коли Тамерлан зробив пропозицію руки і серця Альоні Омаргалієвій

За яких обставин це сталося

Новорічна ніч 2013-го року запам'ятається українській співачці Альоні Омаргалієвій назавжди. Адже саме тоді її коханий Тамерлан (Юрій Толоконніков) зробив їй пропозицію руки і серця.

Це сталося під час спільної поїздки пари до батьків Альони. "У далекому 2013 році ми з моїм хлопцем і партнером по сцені Тамерланом їхали в новорічну ніч до моїх батьків у Черкаси, щоб відсвяткувати свято разом. Раптом ми зупинилися біля таблички "Черкаси". Я нічого не розумію. Тамерлан каже: "Вийди, будь ласка, з машини". Я подумала, що щось сталося, а на вулиці – грудень, дощ, багнюка, романтики нуль. І тут він стає на одне коліно й питає, чи стану я його дружиною. Звісно, я відповіла "так". Це було дуже неочікувано", - розповіла Омаргалієва в бесіді з Viva.

відео дня

Вона зазначила, що любить згадувати цю історію, адже вона пов'язана з дуже значущими подіями в її житті. "Це було кумедно і дуже зворушливо водночас. Пропозиція була з 31 грудня на 1 січня, а весілля ми зіграли 26 червня. Це був чудовий день, який ми досі тепло згадуємо", - каже співачка.

Весілля Тамерлана і Альони Омаргалієвої / instagram.com/omargalieva.alena

Весілля Тамерлана та Альони Омаргалієвої / instagram.com/omargalieva.alena

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що треті пологи СолоХи пройшли з ускладненнями. Співачка народила сина в неділю, 17 серпня. У процесі вона втратила багато крові.

Також українська ведуча Лідія Таран, яка зараз живе за кордоном, заговорила про особисте життя. Вона сама виховує єдину доньку Василину.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред