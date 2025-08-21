Надя Дорофєєва зізналася, про що шкодує: "Я б хотіла встигнути"

Стисло:
- Надя Дорофєєва засмучена тим, як швидко летить час
- Зірка розповіла, що не встигла зробити
Цього літа українська співачка Надя Дорофєєва була дуже продуктивною - нова музика, безліч концертів тощо. Однак літній сезон все ж викликає у зірки певне засмучення.
Воно пов'язане з тим, що, на думку Додо, вона недостатньо часу приділила спілкуванню з близькими та відпочинку. Про це артистка розповіла у своєму каналі в Telegram.
"Осінь вже за 2 тижні. Хай це стане нам нагадуванням зробити цього літа все те, чого ми ще не встигли. Пишіть, що б ви хотіли встигнути. Я би хотіла встигнути погуляти в літніх сукнях, посидіти на літніх терасах з друзями, а також трошки позасмагати", - поділилася своїми роздумами Надя Дорофєєва.
Про персону: Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
