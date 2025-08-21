Надя Дорофєєва зізналася, про що шкодує: "Я б хотіла встигнути"

Dorofeeva нагадала шанувальникам дещо дуже важливе.

Надя Дорофєєва засмучена тим, як швидко летить час

Зірка розповіла, що не встигла зробити

Цього літа українська співачка Надя Дорофєєва була дуже продуктивною - нова музика, безліч концертів тощо. Однак літній сезон все ж викликає у зірки певне засмучення.

Воно пов'язане з тим, що, на думку Додо, вона недостатньо часу приділила спілкуванню з близькими та відпочинку. Про це артистка розповіла у своєму каналі в Telegram.

"Осінь вже за 2 тижні. Хай це стане нам нагадуванням зробити цього літа все те, чого ми ще не встигли. Пишіть, що б ви хотіли встигнути. Я би хотіла встигнути погуляти в літніх сукнях, посидіти на літніх терасах з друзями, а також трошки позасмагати", - поділилася своїми роздумами Надя Дорофєєва.

