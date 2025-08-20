Втратила багато крові: треті пологи СолоХи пройшли з ускладненнями

Читайте більше:
- Як пройшли пологи СолоХи
- Як співачка назвала третю дитину
У неділю, 17 серпня, українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) втретє стала мамою - у неї народився син. Балашова зі своїм чоловіком Максимом уже виховує спільну дворічну доньку Євлалію, і доньку від попередніх стосунків артистки Аріану.
У бесіді з журналістами проєкту "ЖВЛ Представляє" Тереза розповіла, що треті пологи були передчасними - на 35 тижні замість звичайних 37-40. "Ми з чоловіком і донечками вирішили ввечері піти в кафе. І я відчула, що почалося. Було несподівано", - поділилася породілля.
Також СолоХа зізналася, що не обійшлося без ускладнень: син з'явився на світ шляхом кесаревого розтину, у співачки відкрилася сильна кровотеча. Як пояснили лікарі, рекомендована пауза між кесаревими розтинами - мінімум три роки. У випадку Балашової минуло трохи менше двох, через що у зірки виникли проблеми. "Я була на епідуральній анестезії, тобто залишалася при свідомості. Бачила все, що відбувається, але нічого не відчувала. А чоловік сидів поруч зі мною в залі", - каже СолоХа.
Як СолоХа назвала сина?
У бесіді з "ЖВЛ Представляє" Тереза Балашова розкрила ім'я малюка - його назвали Акім. За словами артистки це - скорочення від імені Святого Іоакима. Святий Іоаким був чоловіком Святої Анни і батьком Богородиці Діви Марії. Вважається що він є покровителем сім'ї та шлюбу. Ім'я має єврейське та грецьке походження, і означає "Бог споруджує".
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Андрій Джеджула зробив пластичну операцію. Український шоумен напередодні свого 50-річчя вирішив освіжити зовнішність хірургічним шляхом, і похвалився результатом.
Також стало відомо, який вигляд має "бабуся" Вєрки Сердючки. Українська акторка Інна Білоконь, яка грає маму зірки Інну Адольфівну, показала свою матір на рідкісному фото.
Читайте також:
- "Я відмовилася": дискваліфікована Бех-Романчук зробила заяву про майбутнє
- "Отримав результати": Тарас Цимбалюк зробив зізнання про своє здоров'я
- "Вона нездорова": у якому стані Софія Ротару насправді
Про персону СолоХа
СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред