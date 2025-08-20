Рус
Втратила багато крові: треті пологи СолоХи пройшли з ускладненнями

Анна Підгорна
20 серпня 2025, 14:03
СолоХа розповіла, як назвала сина, та чому його народження виявилося найважчим.
СолоХа із сином
СолоХа народила - ім'я сина співачки та деталі пологів / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

  • Як пройшли пологи СолоХи
  • Як співачка назвала третю дитину

У неділю, 17 серпня, українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) втретє стала мамою - у неї народився син. Балашова зі своїм чоловіком Максимом уже виховує спільну дворічну доньку Євлалію, і доньку від попередніх стосунків артистки Аріану.

У бесіді з журналістами проєкту "ЖВЛ Представляє" Тереза розповіла, що треті пологи були передчасними - на 35 тижні замість звичайних 37-40. "Ми з чоловіком і донечками вирішили ввечері піти в кафе. І я відчула, що почалося. Було несподівано", - поділилася породілля.

Також СолоХа зізналася, що не обійшлося без ускладнень: син з'явився на світ шляхом кесаревого розтину, у співачки відкрилася сильна кровотеча. Як пояснили лікарі, рекомендована пауза між кесаревими розтинами - мінімум три роки. У випадку Балашової минуло трохи менше двох, через що у зірки виникли проблеми. "Я була на епідуральній анестезії, тобто залишалася при свідомості. Бачила все, що відбувається, але нічого не відчувала. А чоловік сидів поруч зі мною в залі", - каже СолоХа.

СолоХа із сином
СолоХа народила - ім'я сина співачки та деталі пологів / instagram.com/kseniiakuprynenko

Як СолоХа назвала сина?

У бесіді з "ЖВЛ Представляє" Тереза Балашова розкрила ім'я малюка - його назвали Акім. За словами артистки це - скорочення від імені Святого Іоакима. Святий Іоаким був чоловіком Святої Анни і батьком Богородиці Діви Марії. Вважається що він є покровителем сім'ї та шлюбу. Ім'я має єврейське та грецьке походження, і означає "Бог споруджує".

Син СолоХи
СолоХа народила - ім'я сина співачки та деталі пологів / instagram.com/soloha_official

Раніше Главред розповідав, що Андрій Джеджула зробив пластичну операцію. Український шоумен напередодні свого 50-річчя вирішив освіжити зовнішність хірургічним шляхом, і похвалився результатом.

Також стало відомо, який вигляд має "бабуся" Вєрки Сердючки. Українська акторка Інна Білоконь, яка грає маму зірки Інну Адольфівну, показала свою матір на рідкісному фото.

Про персону СолоХа

СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

Коли народжуються істинні мільйонери: ТОП-6 дат, що ведуть до багатства

01:30

Не тільки величезний "брюлик": Роналду приготував для нареченої придане на чверть млн доларів

01:20

"Європейський щит": стало відомо, скільки країн готові відправити війська в Україну

