Втратила багато крові: треті пологи СолоХи пройшли з ускладненнями

СолоХа розповіла, як назвала сина, та чому його народження виявилося найважчим.

СолоХа народила - ім'я сина співачки та деталі пологів / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Як пройшли пологи СолоХи

Як співачка назвала третю дитину

У неділю, 17 серпня, українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) втретє стала мамою - у неї народився син. Балашова зі своїм чоловіком Максимом уже виховує спільну дворічну доньку Євлалію, і доньку від попередніх стосунків артистки Аріану.

У бесіді з журналістами проєкту "ЖВЛ Представляє" Тереза розповіла, що треті пологи були передчасними - на 35 тижні замість звичайних 37-40. "Ми з чоловіком і донечками вирішили ввечері піти в кафе. І я відчула, що почалося. Було несподівано", - поділилася породілля.

Також СолоХа зізналася, що не обійшлося без ускладнень: син з'явився на світ шляхом кесаревого розтину, у співачки відкрилася сильна кровотеча. Як пояснили лікарі, рекомендована пауза між кесаревими розтинами - мінімум три роки. У випадку Балашової минуло трохи менше двох, через що у зірки виникли проблеми. "Я була на епідуральній анестезії, тобто залишалася при свідомості. Бачила все, що відбувається, але нічого не відчувала. А чоловік сидів поруч зі мною в залі", - каже СолоХа.

СолоХа народила - ім'я сина співачки та деталі пологів / instagram.com/kseniiakuprynenko

Як СолоХа назвала сина?

У бесіді з "ЖВЛ Представляє" Тереза Балашова розкрила ім'я малюка - його назвали Акім. За словами артистки це - скорочення від імені Святого Іоакима. Святий Іоаким був чоловіком Святої Анни і батьком Богородиці Діви Марії. Вважається що він є покровителем сім'ї та шлюбу. Ім'я має єврейське та грецьке походження, і означає "Бог споруджує".

СолоХа народила - ім'я сина співачки та деталі пологів / instagram.com/soloha_official

Про персону СолоХа СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

