Оля Цибульська похвалилася першим у своєму житті татуюванням

Українська співачка і ведуча Оля Цибульська зважилася на серйозну зміну в зовнішності. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.
Артистка зробила своє перше татуювання. Вона давно цього хотіла, але зважилася лише зараз. Тепер на плечі Цибульської красується величезна рожева квітка на яскраво-зеленому стеблі.
У соцмережах Оля продемонструвала натільний малюнок повністю, і показала, як її син Нестор допомагає протирати тату. Чи має її татуювання якесь символічне значення для неї, Цибульська поки розкривати не стала. Також поки не відомо, чи є малюнок завершеним, чи в нього буде якесь доповнення.
Про персону: Оля Цибульська
Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
