Оля Цибульська похвалилася першим у своєму житті татуюванням

Цибульська прикрасила своє тіло квітчастим малюнком.

Оля Цибульська тату - співачка похвалилася обновкою / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Де Оля Цибульська набила татуювання

Що на ньому зображено

Українська співачка і ведуча Оля Цибульська зважилася на серйозну зміну в зовнішності. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

Артистка зробила своє перше татуювання. Вона давно цього хотіла, але зважилася лише зараз. Тепер на плечі Цибульської красується величезна рожева квітка на яскраво-зеленому стеблі.

У соцмережах Оля продемонструвала натільний малюнок повністю, і показала, як її син Нестор допомагає протирати тату. Чи має її татуювання якесь символічне значення для неї, Цибульська поки розкривати не стала. Також поки не відомо, чи є малюнок завершеним, чи в нього буде якесь доповнення.

Оля Цибульська тату - співачка похвалилася обновкою / instagram.com/cybulskaya

Про персону: Оля Цибульська Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

