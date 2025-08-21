Нереально: зірка "Жіночого кварталу" розповіла, як війна вплинула на гумор

Анастасія Оруджова розповіла про те, як переживає війну.

Анастасія Оруджова розповіла про свої відчуття під час війни / Колаж Главред, фото Instagram/orudjova_nastya

Зірка популярного комедійного шоу Анастасія Оруджова розповіла про те, як війна і напад Росії на Україну, вплинула на написання гумору і жарти.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу 1+1. За словами актриси, війна - це найважчий період у її житті.

"На початку було дуже важко: сидіти і вигадувати жарти, коли навколо темрява, відключення світла, новини про обстріли... Писати Лігу сміху в цих умовах було майже нереально. Але ми якось витримали. І з часом психіка почала пристосовуватися. Це страшно говорити, але ми всі якоюсь мірою звикаємо до того, що відбувається. Це звучить жорстко, але це так. Стає легше і сприймати жарти, і ділитися ними з людьми", - повідомила вона.

Анастасія Оруджова поділилася своїми думками / Фото Instagram/orudjova_nastya

За її словами, їй важко також переживати ночі обстрілів. "Я живу на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки, і над нами постійно пролітають шахеди. З плином часу навіть починаєш відрізняти на слух. Але коли чую, що летить зовсім поруч - тоді вже миттєво хапаю телефон, котів - і ми всі біжимо в коридор", - ділиться вона.

Анастасія Оруджова поділилася своїми думками / Фото Instagram/orudjova_nastya

Оруджова додає, що мозок починає звикати навіть до такого. "І це, напевно, найсумніше в усій цій історії", - каже акторка.

