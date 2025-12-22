"Щоб не наврочили": холостяк Терен публічно показав нову обраницю

Олександр Терен розповів про свої стосунки.

Олександр Терен - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Терен

Ви дізнаєтеся:

Олександр Терен вивів у світ нову дівчину

Який вона має вигляд

Колишній головний герой романтичного реаліті "Холостяк-13" Олександр "Терен" Будько вперше вийшов у світ разом зі своєю новою дівчиною. Як повідомляє blik.ua, пара відвідала концерт Alyona Alyona у Палаці спорту.

Олександр поспілкувався з журналістами про свої стосунки. Він підкреслив, що не приховував їх, просто не розголошував публічно сам факт їхнього існування. Проте Холостяк зважився вперше вийти з коханою у люди, тим самим розкривши свої почуття для шанувальників.

Олександр Терен - особисте життя / фото: instagram.com, Олександр Терен

"У такому місці - вперше. Публічно я не приховую, де гуляю, куди приходжу. А в такому медійному полі, напевно, так. Не знаю, чи можу щось говорити. Не знаю навіть, як правильно представити", - зізнався Терен.

Також ветеран зворушливо заговорив про почуття до своєї обраниці. Він зазначив, що дуже цінує її підтримку.

"Моя супутниця тепер у цьому житті, яка мені дуже імпонує. Як людина, як жінка. З якою дуже приємно проводити час, яка підтримує мене в багатьох речах. Сподіваюся, що так далі й буде", - поділився Олександр.

Як виглядає дівчина Олександра Терена / фото: blik.ua

Водночас Холостяк відмовився ділитися будь-якою інформацією про свою обраницю.

"Це як із дітьми. Поки смайлик, щоб не наврочили", - пожартував він.

Про персону: Олександр "Терен" Будько Олександру Будьку 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. Через півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

