"Сумую": Терен відверто висловився про розрив стосунків із Мандзюк

Христина Трохимчук
3 грудня 2025, 04:17
45
Блогерка Олена Мандзюк перестала спілкуватися з Олександром Тереном.
Олександр Терен та Олена Мандзюк
Олександр Терен та Олена Мандзюк розірвали стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Терен, Олена Мандзюк

Ви дізнаєтеся:

  • Олександр Терен дав інтерв'ю
  • Що він сказав про стосунки з Оленою Мандзюк

Ветеран і головний герой романтичного реаліті "Холостяк 13" Олександр "Терен" Будько в новому інтерв'ю 24 каналу торкнувся теми стосунків зі скандальною блогеркою Оленою Мандзюк. Нещодавно вона написала в соцмережах, що розриває всі стосунки з Тереном.

Олександр не став коментувати причини такого рішення блогерки. Ветеран підтвердив, що вони більше не спілкуються, але обсипав її компліментами та подякував за значну допомогу ЗСУ.

відео дня
Олександр Терен
Олександр Терен - особисте життя / фото: instagram.com, Олександр Терен

"Зараз не спілкуємося. Так сталося. Вона хороша, яскрава, сильна жінка. Я вдячний їй за внесок в армію. До речі, вона дуже багато допомагає", - сказав колишній Холостяк.

Але попри спокійне ставлення Терена до розриву, знайшлося місце і для жалю. Олександр зізнався, що сумує за дітьми Олени, з якими встиг налагодити хороші стосунки.

"Я також досить близько знайомий з її дітьми, тому трохи сумую за ними. А так, усе добре", - запевнив ветеран.

Олена Мандзюк
Олена Мандзюк - діти / фото: instagram.com, Олена Мандзюк

Також він висловився з приводу скандалу, який Олена Мандзюк спровокувала своїми словами про те, що її діти можуть побити дитину, якщо та говорить мовою терористів. Колишній Холостяк став на захист своєї екс-подруги.

"Якщо говорити про Олену, то, звичайно, багато цитат вирвали з контексту. Вона мала на увазі, що її діти відчувають небезпеку від російської мови. Власне, вони таким чином можуть себе захистити", - заявив він.

Раніше Главред повідомляв, що український підприємець і модель Юрій Савранський, якого підозрюють у стосунках з акторкою Наталкою Денисенко, заговорив з шанувальниками про особисте. Манекенник поділився з підписниками, що сумує за своїми дітьми від попереднього шлюбу.

Також переможниця "Холостяка 13" Інна Бєлєнь заінтригувала шанувальників можливою зміною статусу в особистому житті. На новій фотосесії зі своїм обранцем вона засвітила каблучку на безіменному пальці.

Олександр "Терен" Будько

Олександру Будьку 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. За півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій.

За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр "Терен" Будько
