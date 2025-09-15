"Стільки сліз": зіркова стрибунка Бех-Романчук вагітна первістком

Романчуки пройшли важкий шлях назустріч довгоочікуваному малюкові.

https://glavred.net/starnews/stolko-slez-zvezdnaya-prygunya-beh-romanchuk-beremenna-pervencem-10698191.html Посилання скопійоване

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка та її чоловік чекають на первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Коротко:

Марина Бех-Романчук оголосила про вагітність

Спортсменка показала, який вигляд має зараз

Сім'я українських спортсменів Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук на початку вересня відсвяткувала сьому річницю весілля, а кілька днів потому розповіла про ще одне велике свято для їхньої сім'ї - після багатьох спроб і довгого лікування стрибунка в довжину вагітна первістком.

Про це Романчуки розповіли в соціальних мережах. Вони опублікували відео, на якому Марина красується з округлим животиком.

відео дня

"1+1=3. Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили і мріяли. Коли здалось що весь світ зруйновано і в нашому житті не залишилось нічого прекрасного ми за декілька днів дізнаємось про тебе. Цей шлях був важким але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко", - поділилася пара.

У коментарях з майбутнім потомством вітають Марину та Михайла Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Вікторія Ткачук, Ольга Харлан, Дар'я Білодід та ін.

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка та її чоловік чекають на первістка / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка та її чоловік чекають на первістка / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка та її чоловік чекають на первістка / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка та її чоловік чекають на первістка / instagram.com/marynabekh

Повне відео на каналі STARS UA

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська тенісистка Еліна Світоліна вперше засвітила обличчя доньки - трирічної Скай, яку зіркова спортсменка народила від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Також Дзідзьо показав єдине прижиттєве фото з батьком. Степан Хома помер, коли йому було лише 37 років, а майбутньому співаку - 13. Пам'ять про нього Dzidzio зберігає і сьогодні.

Читайте також:

Про персону: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред