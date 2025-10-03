Вагітна Марина Бех-Романчук довела чоловіка до сліз: що сталося

Бех-Романчук поділилася особливими кадрами, які увійдуть в історію її родини.

https://glavred.net/starnews/beremennaya-marina-beh-romanchuk-dovela-muzha-do-slez-chto-sluchilos-10703429.html Посилання скопійоване

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка показала сюрприз для чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Стисло:

Марина Бех-Романчук чекає на первістка

Спортсменка показала, як повідомила про це чоловікові

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук у середині вересня повідомила, що вона та її чоловік, плавець Михайло Романчук, готуються стати батьками. Це буде перша дитина в родині спортсменів.

Завагітніти Бех-Романчук було непросто - вона мала проблеми зі здоров'ям. Тож поява двох заповітних смужок на тестах стали для пари величезним і довгоочікуваним щастям.

Спортсменка у своєму блозі в Instagram поділилася зворушливим відео, як повідомила чоловікові, що чекає на дитину. Вона підготувала сюрприз для Михайла - коробочку, в яку склала дитячі речі та позитивні тести. Коли Романчук розпакував подарунок, то не стримав сліз і кинувся обіймати дружину.

"Ми так чекали і так мріяли. Плакали так довго, що словами не описати, бо за спиною нелегкий шлях. І я вдячна своєму чоловіку, що він був і є такою сильною опорою і підтримкою, що він завжди вірить, і що він так піклується про нас", - пише майбутня матуся.

Дивіться відео, як Марина Бех-Романчук повідомила чоловікові про вагітність:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому ексміністр МЗС України Дмитро Кулеба і його кохана, видавчиня Світлана Павелецька, вирішили не заводити спільних дітей.

Також українська акторка Римма Зюбіна розповіла про сина в ЗСУ. 27-річний Данило пішов до ЗСУ добровольцем на початку цього року. Артистка прокоментувала свій новий статус.

Читайте також:

Про персону: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред