Вагітна Марина Бех-Романчук довела чоловіка до сліз: що сталося

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук у середині вересня повідомила, що вона та її чоловік, плавець Михайло Романчук, готуються стати батьками. Це буде перша дитина в родині спортсменів.
Завагітніти Бех-Романчук було непросто - вона мала проблеми зі здоров'ям. Тож поява двох заповітних смужок на тестах стали для пари величезним і довгоочікуваним щастям.
Спортсменка у своєму блозі в Instagram поділилася зворушливим відео, як повідомила чоловікові, що чекає на дитину. Вона підготувала сюрприз для Михайла - коробочку, в яку склала дитячі речі та позитивні тести. Коли Романчук розпакував подарунок, то не стримав сліз і кинувся обіймати дружину.
"Ми так чекали і так мріяли. Плакали так довго, що словами не описати, бо за спиною нелегкий шлях. І я вдячна своєму чоловіку, що він був і є такою сильною опорою і підтримкою, що він завжди вірить, і що він так піклується про нас", - пише майбутня матуся.
Дивіться відео, як Марина Бех-Романчук повідомила чоловікові про вагітність:
Про персону: Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.
