Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Весілля, вагітність і нове ім'я: зірка "Аферистів в сітях" порушила мовчання про особисте

Анна Підгорна
4 серпня 2025, 21:57
113
Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко вже давно змінили свої статуси.
Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
Олена-Христина Лебідь зараз - які стосунки у зірки з Павлом Розенком / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlorozenko

Стисло:

  • Олена-Христина Лебідь прокоментувала чутки про вагітність
  • Павло Розенко розповів, що насправді відбувається між ним і зіркою

Українська блогерка та ведуча Олена-Христина Лебідь на початку липня натякнула на вагітність. Тоді вона опублікувала фото з кругленьким животиком, і пообіцяла, що "далі буде".

Днями знаменитість з'явилася в компанії коханого, політика Павла Розенка, на концерті "Музична платформа". У бесіді з ТСН.ua за лаштунками заходу Лебідь пояснила, що означав знімок, який наробив стільки галасу в Мережі.

відео дня

"Насправді просто з'явився такий класний кадр, яким захотілося поділитися з підписниками.

Хіба жінка не може мріяти про це? Хіба в цьому є щось заборонене?

Але нехай інтрига ще потримається трохи, мені подобається її тримати", - каже ведуча.

Її обранець був більш конкретним. "Там не було фотографії про вагітність, це просто була красива фотографія", - повідомив Павло Розенко.

Олена-Крістіна Лебідь
Фото Олени-Христини Лебідь, яке спровокувало чутки про її вагітність / instagram.com/elena_kristina_lebed

Він також розповів, що його стосунки з Оленою-Христиною вийшли на новий рівень - уже кілька років вони не просто партнери, а наречений і наречена, хоча під вінець не поспішають. "Ми разом вже сім років, але поки офіційно ще не оформлювали наші стосунки. Всьому свій час. Ми з тих пар, для яких ці формальності не мають ніякого значення. Пропозицію я вже зробив. Це було спокійно, красиво, по-домашньому. Тому Христина вже наречена. Вже як декілька років", - повідомив діяч.

Лебідь додала, що після весілля планує змінити прізвище на подвійне. "Думаю, так. Мені мало пригод з моїм подвійним ім’ям, тому якщо буде — Олена-Христина Лебідь-Розенко, буде ще прикольніше", - розмірковує ведуча.

Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
Олена-Христина Лебідь зараз - які стосунки в зірки з Павлом Розенком / instagram.com/pavlorozenko

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 48-річний український співак El Кравчук в університеті отримує нову професію. Він навчається на аспірантурі, і готується писати наукову роботу.

Також українська ведуча Леся Нікітюк показала сина. Малюк з'явився на світ у середині червня, і зараз вперше у своєму житті відпочиває зі своєю мамою на морі.

Читайте також:

Про персону: Олена-Христина Лебідь

Олена-Христина Лебідь - українська телеведуча та мережева знаменитість. Відома завдяки шоу "Аферисти в сітях". Працювала на телеканалах ICTV, М1, Новий.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Павло Розенко Олена-Крістіна Лебідь новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Посол США у НАТО пообіцяв хороші новини для України і жорстко висловився про Путіна

Посол США у НАТО пообіцяв хороші новини для України і жорстко висловився про Путіна

23:19Війна
За добу росіяни просунулись на 3 км: названо найзагрозливішу ділянку фронту

За добу росіяни просунулись на 3 км: названо найзагрозливішу ділянку фронту

21:58Фронт
Американська зброя від Нідерландів: що увійде в новий пакет допомоги Україні

Американська зброя від Нідерландів: що увійде в новий пакет допомоги Україні

21:08Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

Найкращий день літа: на двох знаків 4 серпня чекають сюрпризи та винагороди

Найкращий день літа: на двох знаків 4 серпня чекають сюрпризи та винагороди

Гороскоп на завтра 5 серпня: Тельцям - несподіванки, Водоліям - приємні новини

Гороскоп на завтра 5 серпня: Тельцям - несподіванки, Водоліям - приємні новини

"Батьківщина прокляне": Дмитро Гордон засвітився зі зрадницею Таїсією Повалій

"Батьківщина прокляне": Дмитро Гордон засвітився зі зрадницею Таїсією Повалій

Останні новини

23:19

Посол США у НАТО пообіцяв хороші новини для України і жорстко висловився про Путіна

22:53

Як позбутися запотівання вікон: домашні лайфхаки без кондиціонера та хімії

22:05

"Є лише два варіанти": експерт розповів, скільки триватиме війна РФ з НАТОВідео

22:00

Удар українського дрона в нафтове серце РФ: чим загрожує зупинка ключового заводу

21:58

За добу росіяни просунулись на 3 км: названо найзагрозливішу ділянку фронту

Путін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – КоваленкоПутін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – Коваленко
21:57

Весілля, вагітність і нове ім'я: зірка "Аферистів в сітях" порушила мовчання про особисте

21:55

Путініст Кіркоров потрапив у великі проблеми в РФ - що сталося

21:18

Помилитися неможливо: одна вірна ознака моментально покаже нітратний кавунВідео

21:08

Американська зброя від Нідерландів: що увійде в новий пакет допомоги Україні

Реклама
21:02

Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

20:59

Політолог розкрив "головну місію" Віткоффа в Москві: на що очікують у Вашингтоні

20:36

"По-темному": Потап розповів про свою страшну залежність

20:35

Лаконічніше вже нікуди: який вигляд мають найкоротші прізвища українців

20:33

"Надзвичайно складно і боляче": Денисенко зізналася, хто став ініціатором її розлучення

20:15

Консервація в банках більше не "злетить у повітря": допоможе секретна добавкаВідео

20:01

Трамп роздратований Путіним, ставлення змінилося через одну причину - The Hill

19:51

За лаштунками оборони Покровська: військовий розкрив причину дивної тактики РФ

19:47

Грозові зливи витиснуть спеку: коли в Україні зміниться погода

19:34

У Путіна висунули умову для зустрічі з Зеленським - Єрмак відповів Кремлю

19:30

Їх їли майже всі: в Україні ростуть "чарівні" гриби, які світяться у темрявіВідео

Реклама
19:11

З ШІ, топплатформою та автономністю: ціни та характеристики нового Pixel 10Відео

19:10

Унікальний мисливець за "шахедами": що готують ЗСУПогляд

18:55

Apple готує "вбивцю" ChatGPT: що приховує новий пошуковик з ШІ

18:31

"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине": Трамп рішуче пригрозив Індії

18:15

Ультиматум Трампа: США погодили рішення щодо санкцій - радник Зеленського

18:14

КНДРівців їм мало: Зеленський розповів про найманців РФ з інших країн на фронтіФото

18:06

РФ накопичить 700 тис. солдатів: на якому напрямку Росія хоче піти у новий наступВідео

17:58

Щури не підійдуть на гарматний постріл: як легко і назавжди відлякати гризунівВідео

17:57

"Нехай так і буде": президент Чехії зробив заяву про окупацію територій України

17:50

Війна може завершитися вже цього тижня: Єрмак назвав головні умови

17:37

Третій армійський корпус отримав 1/8 частину фронту і вже впливає на хід війни - Білецький

17:04

Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

16:54

Деко засяє сліпучою чистотою: напрочуд простий спосіб очищенняВідео

16:52

Шалений стрибок вгору: новий курс долара та євро неприємно дивує

16:50

Справжній "смак" радянщини: якої їжі насправді ніколи не існувало в СРСРВідео

16:48

РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок: що задумав ворог

16:06

Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

15:51

"Путін може ще 5 років не прожити": який підступний план він спішить втілити у життяВідео

15:43

Острів із поганою славою, де Путін ховався від кримінальної справи: чим відомий ВалаамВідео

15:21

Консервація вдарить по кишені: базовий сезонний овоч невпинно дорожчає

Реклама
15:02

Вогонь освітив небо: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

14:54

47-річна українська акторка вагітна: "Дякую тобі, Боже!"

14:43

РФ готується до нової війни: Коваленко назвав два тривожні сигнали

14:39

Дощів побільшає: українців попередили про сильні опади у кількох областях

14:29

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

13:55

Шкребти більше не потрібно: плями на сидінні унітаза зникнуть миттєвоВідео

13:38

СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити

13:30

Хто візьме участь у новому сезоні масштабного проєкту "Клуб 1%" від телеканалу 1+1 Україна

13:13

Adam та KOLA створили офіційний саундтрек до серіалу "Вітя" — слухайте вже зараз

13:10

Харківщину, Сіверський, Куп'янський та Краматорський напрямки фронту відвідав Голова ДПСУ Дейнеко

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти