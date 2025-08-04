Весілля, вагітність і нове ім'я: зірка "Аферистів в сітях" порушила мовчання про особисте

Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко вже давно змінили свої статуси.

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Олена-Христина Лебідь зараз - які стосунки у зірки з Павлом Розенком / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlorozenko

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Олена-Христина Лебідь прокоментувала чутки про вагітність

Павло Розенко розповів, що насправді відбувається між ним і зіркою

Українська блогерка та ведуча Олена-Христина Лебідь на початку липня натякнула на вагітність. Тоді вона опублікувала фото з кругленьким животиком, і пообіцяла, що "далі буде".

Днями знаменитість з'явилася в компанії коханого, політика Павла Розенка, на концерті "Музична платформа". У бесіді з ТСН.ua за лаштунками заходу Лебідь пояснила, що означав знімок, який наробив стільки галасу в Мережі.

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"Насправді просто з'явився такий класний кадр, яким захотілося поділитися з підписниками.

Хіба жінка не може мріяти про це? Хіба в цьому є щось заборонене?

Але нехай інтрига ще потримається трохи, мені подобається її тримати", - каже ведуча.

Її обранець був більш конкретним. "Там не було фотографії про вагітність, це просто була красива фотографія", - повідомив Павло Розенко.

Фото Олени-Христини Лебідь, яке спровокувало чутки про її вагітність / instagram.com/elena_kristina_lebed

Він також розповів, що його стосунки з Оленою-Христиною вийшли на новий рівень - уже кілька років вони не просто партнери, а наречений і наречена, хоча під вінець не поспішають. "Ми разом вже сім років, але поки офіційно ще не оформлювали наші стосунки. Всьому свій час. Ми з тих пар, для яких ці формальності не мають ніякого значення. Пропозицію я вже зробив. Це було спокійно, красиво, по-домашньому. Тому Христина вже наречена. Вже як декілька років", - повідомив діяч.

Лебідь додала, що після весілля планує змінити прізвище на подвійне. "Думаю, так. Мені мало пригод з моїм подвійним ім’ям, тому якщо буде — Олена-Христина Лебідь-Розенко, буде ще прикольніше", - розмірковує ведуча.

Олена-Христина Лебідь зараз - які стосунки в зірки з Павлом Розенком / instagram.com/pavlorozenko

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Про персону: Олена-Христина Лебідь Олена-Христина Лебідь - українська телеведуча та мережева знаменитість. Відома завдяки шоу "Аферисти в сітях". Працювала на телеканалах ICTV, М1, Новий.

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